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Ryanair открывает новую авиалинию из Таллинна

Rus.Postimees.ee
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Мальта. | ФОТО: Scanpix

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил сегодня, что следующим летом откроет новую авиалинию между Таллинном и Мальтой.

С апреля 2018 года раз в неделю можно будет летать на Мальту. Билеты можно покупать уже сегодня. В связи с открытием новой авиалинии действуют скидки, поэтому билеты на Мальту можно приобрести за 35 евро, пишет портал Reis.

Дешевые билеты можно будет купить лишь до полуночи завтрашнего дня, они имеются в наличии в ограниченном количестве.

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