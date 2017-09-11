Ryanair открывает новую авиалинию из Таллинна

С апреля 2018 года раз в неделю можно будет летать на Мальту. Билеты можно покупать уже сегодня. В связи с открытием новой авиалинии действуют скидки, поэтому билеты на Мальту можно приобрести за 35 евро, пишет портал Reis.

Дешевые билеты можно будет купить лишь до полуночи завтрашнего дня, они имеются в наличии в ограниченном количестве.