Ryanair открывает новую авиалинию из Таллинна
11 сентября 2017 г., 13:56
Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил сегодня, что следующим летом откроет новую авиалинию между Таллинном и Мальтой.
С апреля 2018 года раз в неделю можно будет летать на Мальту. Билеты можно покупать уже сегодня. В связи с открытием новой авиалинии действуют скидки, поэтому билеты на Мальту можно приобрести за 35 евро, пишет портал Reis.
Дешевые билеты можно будет купить лишь до полуночи завтрашнего дня, они имеются в наличии в ограниченном количестве.