Центристы выкинули Иванову из партии

Члены собрания Центристской партии и Таллиннского совета поддержали предложение правления партии об исключении из своих рядов тех людей, которые баллотируются в Таллинне, – это 32 человека, в том числе и Ольга Иванова, сообщил пресс-секретарь партии.

Ратас: исключенные из Центристской партии сами себя исключили

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что кандидаты, баллотирующиеся на выборах в избирательных союзах, своим выбором сами исключили себя из рядов партии. Поэтому членам правления Центристской партии осталось только оформить соответствующее решение.

«Каждый вправе сам выбирать, где и по каким спискам ему баллотироваться, но в этом случае следует сделать свой выбор и честно сказать об этом. За тех людей, которые баллотируются против партии, но так и не нашли в себе смелости добровольно выйти из наших рядов, это сделало правление партии», - объяснил Ратас.

Он также добавил, что согласно уставу Центристской партии, каждый член партии обязан поддерживать предвыборную кампанию своей партии. «К сожалению, в Таллинне кандидаты, баллотирующиеся по списку избирательного союза, поступили нечестно, как по отношению к своим однопартийцам, так и по отношению к избирателям. Например, они уверяли всех, что они баллотируются по списку избирательного союза в поддержку Центристской партии. Но программные пункты нашей партии можно поддержать лишь баллотируясь в рядах центристов или голосуя за нашу партию. Все остальные варианты лишь вводят в заблуждение избирателей», - сказал Юри Ратас.

Он выразил надежду на то, что Ольга Иванова поступит мудро и не предаст своих избирателей, выбравших ее в Рийгикогу. «Хочется надеяться, что Ольга Иванова все же не забудет, что в Рийгикогу ее избрали как представителя Центристской партии, и она продолжит отстаивать интересы избирателей и выполнять обещания партии», - заметил Ратас.

Он указал на то, что в Таллинне по списку Центристской партии баллотируется полтысячи человек, и это, по его мнению, ясно показывает, что партия сильна как никогда и готова до конца отстаивать интересы своих избирателей.

«В столице у нашей партии сильный список и хорошо продуманная предвыборная программа. Доказательством тому являются результаты различных социологических опросов и высокая поддержка населения. Поэтому крайне прискорбно, что при таком положении дел мы вынуждены исключать людей из рядов нашей партии. Да, это обидно, но это справедливое решение по отношению к остальным членам Центристской партии», - подчеркнул Ратас.

Относительно других кандидатов, баллотирующихся по избирательным спискам в других самоуправлениях Эстонии, решение об исключении примут региональные руководства партии, которые затем должны будут представить свое решение правлению Центристской партии.