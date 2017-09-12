Сергей Довлатов в одном из своих «главных городов»

В своем романе «Ремесло» Довлатов, который прожил в Таллинне три года, пишет: «Три города прошли через мою жизнь. Первым был Ленинград. (…) Следующим был Таллинн. Некоторые считают его излишне миниатюрным, кондитерским, приторным. Я-то знаю, что пирожные эти – с начинкой. Таллинн – город вертикальный, интровертный. Разглядываешь готические башни, а думаешь – о себе. Это наименее советский город Прибалтики. Штрафная пересылка между Востоком и Западом. (…) Жизнь моя долгие годы катилась с Востока на Запад. Третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк…». По этому поводу писатель Юло Туулик еще на первых Довлатовских днях, прошедших в 2011 году, сказал: «Быть в числе главных городов Довлатова – почетно!».

Слегка противозаконный поступок

Жизнь подарила мне невероятную удачу – личное знакомство с Сергеем Довлатовым. В те годы, когда он работал в редакции «Советской Эстонии», я был собкором этой газеты в Нарве. Пуще глаза берегу я сложенный вчетверо лист писчей бумаги, вложенный в фирменный редакционный конверт с сильно потертыми сгибами, на котором его рукой выведены мое имя и адрес. А текст самого послания (привожу полностью, сохраняя авторскую орфографию и синтаксис) гласит:

«Почтенный Слава Иванов!

Прошу Тебя отметить мою командировку. Если будет нужно, я, в свою очередь, охотно совершу для тебя какой-нибудь слегка противозаконный поступок.

Жму руку.

Довлатян.

21 февр.»

По поводу «слегка противозаконного поступка». В те годы у нас было принято, что кто-то один, уезжая в командировку, прихватывал несколько бланков, выписанных на имя коллег: в канцеляриях райкомов и райисполкомов журналистам партийной республиканской газеты доверяли (или делали вид, что доверяют, – в принципе одно и то же) и ставили штампы о прибытии/убытии без лишних вопросов. А издательская бухгалтерия оплачивала каждые сутки командировки из расчета два рубля сорок копеек.

Плюс, при отсутствии проездных документов и гостиничных квитанций, если память мне не изменяет, рубль сорок за проезд и 70 копеек «квартирных». Итого, если оформить «командировку», скажем, на два дня, то набегала сумма для неплохой выпивки. А от таковой тогда я не помню, чтобы кто-то отказывался. Конечно, это и правда было слегка противозаконно, но я почему-то уверен, что советская власть рухнула не по этой причине…

Вдумчиво и основательно

А кстати о командировках. Где-то в тот же период мне было велено срочно сделать полосу (форматом, между прочим, А2) об успехах колхоза «Вяйке Маарья». Колхоз этот был замечателен тем, что его только что наградили орденом Трудового Красного Знамени и занесли в Книгу Почета ВДНХ СССР.

Настоящим этнографическим шоком стал для меня ответ секретарши, когда я, по прибытии на место, зашел в правление колхоза и, не застав начальства, дабы не терять зря время, решил пока уточнить, как зовут их председателя. И услышал в ответ: