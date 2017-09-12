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Решается судьба электронного голосования: жалобу EKRE передадут в Госсуд

BNS
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ID-карта. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Поскольку Консервативная народная партия (EKRE) сменила адресата своей жалобы, республиканская избирательная комиссия передаст содержащую требование отменить электронное голосование жалобу в Госсуд.

По сообщению избирательной комиссии, EKRE в понедельник изменила свою жалобу и адресовала ее вместо республиканской избирательной комиссии в Госсуд. В своей жалобе EKRE добивается отмены принятого республиканской избирательной комиссией 6 сентября решения о проведении в рамках выборов в местные самоуправления в октябре электронного голосования.

Республиканская избирательная комиссия в течение вторника передаст жалобу EKRE Госсуду.

По словам пресс-секретаря комиссии, в этой связи комиссия не будет рассматривать жалобу EKRE на очередном заседании в среду.

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