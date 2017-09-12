Эксперт: у Северной Кореи есть ядерное устройство, но ни одна ракета не в состоянии его нести

Военное положение на Корейском полуострове официально действует с 1950 года, несмотря на это, к счастью, с 1953 года, когда был заключен мирный договор, все ограничивается мелкомасштабным регионом конфликта. В этом году ситуация на Корейском полуострове заметно обострилась и возникли даже опасения о начале новой войны, в которой может быть задействовано оружие, способное уничтожить все на земле.

- Северная Корея и США на протяжении полугода обмениваются угрозами. Корея испытывает ракеты, Америка отправляет свой флот и бомбардировщики к корейскому полуострову и отзывает обратно. На что они рассчитывают?

- Лидеры Северной Кореи добиваются определенных целей. Во-первых, они стремятся остаться у власти и ничего не менять. Во-вторых, они хотят, чтобы народ ничего не замечал и продолжал жить в иллюзорном мире, в убеждении, что северокорейский режим самый справедливый. Поддерживать существующий уклад можно только при условии получения материальных ресурсов для существования страны. В условиях санкций и изоляции, в которой находится Северная Корея, ее лидеры вынуждены шантажировать окружающий мир. В свое время Советский Союз и Россия безвозмездно поставляли в Северную Корею нефтепродукты для электростанций, делая это для того, чтобы избежать шантажа. То же самое делает сейчас Китай, постоянно снабжая их необходимыми ресурсами.

Помимо этого, существует детское желание Ким Чен Ына, чтобы о нем говорили. Богоподобное существо, которому поклоняется весь народ, он хочет, чтобы о нем говорили во всем остальном мире. Чтобы добиться такого внимания он прибегает к угрозам. Трамп тоже хочет внимания, поэтому он непрерывно пишет в своем твиттере угрозы Северной Корее о том, что это последнее предупреждение, что ответные меры будут яростными. Реально это то, что в шахматах называется «цугцванг» - ход делать нужно, но ни один из ходов не ведет к улучшению ситуации. Чтобы нанести удар по Северной Корее, США нужен повод, иначе это будет необъяснимая агрессия, осужденная всем миром. Но реального повода хитрый Ким Чен Ын не дает; он запускает ракеты, но они тут же взрываются и падают в радиусе нескольких сотен километров. Он угрожает ударить по Гуаму, но все понимают, что реально такой возможности у него нет.

- О состоянии ядерной программы Северной Кореи известно мало. Корея - одна из самых бедных стран в мире, ее технологическое развитие осталось на уровне 60-70-х гг. прошлого столетия. Реакторы, при помощи которых они обогащают уран, были произведены в 50-е годы. Как Вы полагаете, может ли такая страна успешно проводить ядерную программу, строить межконтинентальные ракеты, или это блеф?

- Северная Корея технологически отстала страна, ее уровень развития ниже, чем у ее соседей. Но возможности для развития ядерной программы у нее имеются. Ядерная программа и возможности создания ядерного оружия - это разные вещи. На своих реакторах Северная Корея может произвести достаточное количество обогащенного урана, который позволит создать ядерное устройство. Нет сомнения, что Северная Корея умеет делать ядерные устройства, которые взрываются с использованием процессов ядерного распада. Ядерный взрыв может быть произведен двумя способами: при помощи атомной бомбы, когда выделяется огромное количество энергии вследствие реакции распада ядер урана и при помощи водородной бомбы, когда происходит синтез ядерных элементов, что требует большой температуры и давления. При водородных устройствах в качестве детонатора используется именно атомный взрыв. Атомные устройства Северная Корея делать умеет. Другое дело, что такое устройство имеет вес около нескольких тонн, и это не позволяет им поместить его на баллистическую ракету, потому что ракета не может нести такой вес. Северная Корея взрывает ядерные устройства в подземных шахтах: пробуривается горизонтальная шахта, - так гораздо проще разместить оборудование и измерительные приборы, и взрывают ядерное устройство.