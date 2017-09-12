Эксперт: у Северной Кореи есть ядерное устройство, но ни одна ракета не в состоянии его нести

У Северной Кореи есть ядерное устройство, но его размеры не позволяют установить его на имеющихся ракетах, сказал в интервью Таави Миннику бывший офицер стратегических ракетных войск Владимир Бекиш.
Военное положение на Корейском полуострове официально действует с 1950 года, несмотря на это, к счастью, с 1953 года, когда был заключен мирный договор, все ограничивается мелкомасштабным регионом конфликта. В этом году ситуация на Корейском полуострове заметно обострилась и возникли даже опасения о начале новой войны, в которой может быть задействовано оружие, способное уничтожить все на земле.
- Северная Корея и США на протяжении полугода обмениваются угрозами. Корея испытывает ракеты, Америка отправляет свой флот и бомбардировщики к корейскому полуострову и отзывает обратно. На что они рассчитывают?
- Лидеры Северной Кореи добиваются определенных целей. Во-первых, они стремятся остаться у власти и ничего не менять. Во-вторых, они хотят, чтобы народ ничего не замечал и продолжал жить в иллюзорном мире, в убеждении, что северокорейский режим самый справедливый. Поддерживать существующий уклад можно только при условии получения материальных ресурсов для существования страны. В условиях санкций и изоляции, в которой находится Северная Корея, ее лидеры вынуждены шантажировать окружающий мир. В свое время Советский Союз и Россия безвозмездно поставляли в Северную Корею нефтепродукты для электростанций, делая это для того, чтобы избежать шантажа. То же самое делает сейчас Китай, постоянно снабжая их необходимыми ресурсами.
Помимо этого, существует детское желание Ким Чен Ына, чтобы о нем говорили. Богоподобное существо, которому поклоняется весь народ, он хочет, чтобы о нем говорили во всем остальном мире. Чтобы добиться такого внимания он прибегает к угрозам. Трамп тоже хочет внимания, поэтому он непрерывно пишет в своем твиттере угрозы Северной Корее о том, что это последнее предупреждение, что ответные меры будут яростными. Реально это то, что в шахматах называется «цугцванг» - ход делать нужно, но ни один из ходов не ведет к улучшению ситуации. Чтобы нанести удар по Северной Корее, США нужен повод, иначе это будет необъяснимая агрессия, осужденная всем миром. Но реального повода хитрый Ким Чен Ын не дает; он запускает ракеты, но они тут же взрываются и падают в радиусе нескольких сотен километров. Он угрожает ударить по Гуаму, но все понимают, что реально такой возможности у него нет.
- О состоянии ядерной программы Северной Кореи известно мало. Корея - одна из самых бедных стран в мире, ее технологическое развитие осталось на уровне 60-70-х гг. прошлого столетия. Реакторы, при помощи которых они обогащают уран, были произведены в 50-е годы. Как Вы полагаете, может ли такая страна успешно проводить ядерную программу, строить межконтинентальные ракеты, или это блеф?
- Северная Корея технологически отстала страна, ее уровень развития ниже, чем у ее соседей. Но возможности для развития ядерной программы у нее имеются. Ядерная программа и возможности создания ядерного оружия - это разные вещи. На своих реакторах Северная Корея может произвести достаточное количество обогащенного урана, который позволит создать ядерное устройство. Нет сомнения, что Северная Корея умеет делать ядерные устройства, которые взрываются с использованием процессов ядерного распада. Ядерный взрыв может быть произведен двумя способами: при помощи атомной бомбы, когда выделяется огромное количество энергии вследствие реакции распада ядер урана и при помощи водородной бомбы, когда происходит синтез ядерных элементов, что требует большой температуры и давления. При водородных устройствах в качестве детонатора используется именно атомный взрыв. Атомные устройства Северная Корея делать умеет. Другое дело, что такое устройство имеет вес около нескольких тонн, и это не позволяет им поместить его на баллистическую ракету, потому что ракета не может нести такой вес. Северная Корея взрывает ядерные устройства в подземных шахтах: пробуривается горизонтальная шахта, - так гораздо проще разместить оборудование и измерительные приборы, и взрывают ядерное устройство.
В современном ядерном боеприпасе для подрыва используется плутоний. Атомную бомбу можно сделать на базе обогащенного урана 235 или 238, либо на базе плутония. Но у Северной Кореи нет реакторов, они могут производить только обогащенный уран. Уран, обогащенный до степени пять процентов, представляет собой вещество, которое можно использовать в различных научных и технических целях. Если масса урана становится критической, начинается цепная реакция деления ядер из-за большого потока нейтронов и происходит огромное выделение энергии. Но эту критическую массу достаточно сложно создать, поэтому в Северной Корее вырабатывают оружейный плутоний. Достичь большой мощности они пока не могут. Хотя, по оценкам Южной Кореи и Японии мощность последнего взрыва составила около 100 килотонн. Непонятно, откуда у Северной Кореи столько обогащенного урана, возможно, он попадает к ним из каких-то других источников - из Ирана или Пакистана.
Угрозы ударить по Америке несостоятельны. Последняя информация о недавнем испытании - блеф. У Северной Кореи нет ядерного боезаряда, который можно поместить на ракету и доставить к цели. Но если ядерное устройство поставить, например, на рыболовецкий корабль и отправить к берегам Японии или США, вычислить и определить, что там находится, будет невозможно. Теоретически, так они могут сделать, но боеголовки или бомбы, которую можно разместить на ракете или самолете, у них нет.
- Какова эффективность современных противоракетных систем? Размещенные на Гуаме, смогли бы они сбить баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, летящей со стороны Северной Кореи?
- Да, могли бы сбить. Американские противоракетные системы, например THAAD, имеют дальность поражения 200-250 км. Недавно Северная Корея запустила ракету в сторону Японии, которая пролетела на высоте 500 км. Где же противоракетная оборона, почему не сбили? Сбивать баллистическую ракету можно на двух участках траектории: либо на стартовом участке, когда ракета только разгоняется и боеголовка еще не разделилась, либо на конечном участке, когда боеголовка уже вошла в атмосферу, и до цели ей осталось 30-40 секунд. То, что ракету, летевшую над Японией, не сбили, не о чем не говорит, потому что, во-первых, ракета летела на высоте 500 км - в космическом пространстве. Для справки: международная космическая станция летает на высоте 470 км, это же не означает, что каждые полтора часа, когда она пролетает над Японией, ее нужно сбивать! Это свободное международное пространство, суверенитет воздушного пространства территории страны заканчивается на высоте 100 км. Поэтому северокорейскую ракету никто не сбил. Но если такие ракеты будут направлены в сторону Гуама, с вероятностью 99 процентов они будут сбиты.
- Вероятно ли, что развитие технологий совсем нейтрализует ядерную угрозу? Насколько известно, Америка решила инвестировать в создание таких систем.
- Речь идет о высокоточном гиперзвуковом оружии, которое представляет собой альтернативу ядерным боеприпасам и оружию. Баллистическая ракета с территории России до территории США пролетает за 25-27 минут. Крылатая ракета это расстояние покроет за несколько часов. Если будет создано гиперзвуковое оружие, которое будет способно достигать территории противника в этих условиях за 30-40 минут, то это сравнимо с баллистической ракетой. То есть баллистическая ракета не нужна, можно обойтись гиперзвуковыми ракетами, которые летят в атмосфере земли, не выходя в космос. Если точность попадания очень высокая, 1000 тонн боеголовки достаточно, чтобы поразить цель; не нужен огромный ядерный боеприпас - ядерная ракета может промахнуться. Но если у страны нет такой возможности, никто не может ей запретить иметь ядерное оружие для определенных целей: для защиты собственного суверенитета либо для шантажа своих соседей.