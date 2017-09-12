Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" шахтного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью, выполнен Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) с космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщает Минобороны РФ.
"Основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - сказано в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.
МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники.
По данным военного ведомства, эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М", что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.
Этим типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) соединения РВСН.