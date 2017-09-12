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Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Интерфакс/BNS
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ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/Scanpix

Испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" шахтного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью, выполнен Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) с космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщает Минобороны РФ.

"Основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - сказано в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

МБР РС-24 разработана Московским институтом теплотехники.

По данным военного ведомства, эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М", что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.

Этим типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) соединения РВСН.

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