Полиция установила личности вандалов, разгромивших на тракторе пляж Штромка

«Подозреваемые в этом деянии выявлены, однако уголовное расследование продолжается и точнее о нем говорить пока нельзя», - сообщил BNS во вторник пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.

Рано утром 16 июня группа вандалов учинила погром на Штромке. В результате в конце пляжа со стороны Копли были уничтожены несколько кабин для переодевания и скамеек.

Злоумышленников, которые разъезжали по песку на тракторе, заметил работник фирмы, отвечающей за уборку пляжа. Он вызвал полицию, однако вандалам удалось скрыться до ее приезда.

По первоначальным данным, трактор был предварительно угнан, однако он не принадлежит ни фирме, которая занимается уборкой пляжа, ни строителям, осуществляющим работы по реконструкции Штромки. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело.

Всего вандалы уничтожили три кабины для переодевания и три скамейки. Ремонту они не подлежат.