Лаанеотс: если Россия называет «Запад» антитеррористическими учениями, то террористы – это НАТО
12 сентября 2017 г., 21:45
Телеканал TV3 в новостном сюжете об учениях «Запад-2017» рассказывает о том, что до сих пор не понятно, сколько человек в них примут участие. По данным российских СМИ, всего в учениях могут принять участие до 100 000 военных.
Генерал в отставке и член Рийгикогу Антс Лаанеотс считает, что когда Россия называет учения антитеррористическими, то на самом деле под террористами она понимает НАТО.
«Сценарий учений составлен интересно – они словно проходят против террористических формирований. НАТО фактически фигурирует под названием террористы», - отметил он.
При этом угрозы странам Балтии Лаанеотс в учениях не видит.