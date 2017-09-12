Лаанеотс: если Россия называет «Запад» антитеррористическими учениями, то террористы – это НАТО

Генерал в отставке и член Рийгикогу Антс Лаанеотс считает, что когда Россия называет учения антитеррористическими, то на самом деле под террористами она понимает НАТО.

«Сценарий учений составлен интересно – они словно проходят против террористических формирований. НАТО фактически фигурирует под названием террористы», - отметил он.

При этом угрозы странам Балтии Лаанеотс в учениях не видит.