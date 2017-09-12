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Лаанеотс: если Россия называет «Запад» антитеррористическими учениями, то террористы – это НАТО

Rus.Postimees.ee
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Антс Лаанеотс. | ФОТО: Scanpix

Телеканал TV3 в новостном сюжете об учениях «Запад-2017» рассказывает о том, что до сих пор не понятно, сколько человек в них примут участие. По данным российских СМИ, всего в учениях могут принять участие до 100 000 военных.

Генерал в отставке и член Рийгикогу Антс Лаанеотс считает, что когда Россия называет учения антитеррористическими, то на самом деле под террористами она понимает НАТО.

«Сценарий учений составлен интересно – они словно проходят против террористических формирований. НАТО фактически фигурирует под названием террористы», - отметил он.

При этом угрозы странам Балтии Лаанеотс в учениях не видит.

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