Фото и видео: Apple показала новые iPhone

Представили два новых iPhone

Рассказ про iPhone, по традиции, начался с предыстории. «Первый iPhone навсегда изменил мир… За эти десять лет мы добавляли все больше и больше инноваций» и вот это все, что мы и так не раз слышали. Перед главным анонсом — iPhone X — компания показала улучшенные версии прошлогодних «семерок». По факту, это iPhone 7s, однако в компании решили дать ему новый порядковый номер. И не просчитались.

Новые iPhone. / JUSTIN SULLIVAN/AFP

iPhone 8 получил заднюю крышку из стекла, а также обзавелся беспроводной зарядкой. Осуществляется она по стандарту Qi, который известен уже всем обладателям Android-устройств. По утверждениям Фила Шиллера, компания использовала самое прочное стекло из возможных, но выглядит такое решение все равно менее надежно, чем старый добрый алюминий. В остальном аппараты на глаз ничем не отличаются.

Главное отличие заключается в новом железе и камере. Так, был представлен шестиядерный процессор Apple A11 Bionic. Вот что о нем говорят представители Apple: «два ядра производительности работают на 25 процентов быстрее, чем у процессора A10 Fusion, а четыре ядра эффективности — на 70 процентов быстрее». Остается догадываться что это может значить, но, наверное, смартфоны стали быстрее, пишет lenta.ru.

Камера осталась с прежним разрешением в 12 мегапикселей, но улавливает больше света и быстрее фокусируется. Она теперь может снимать видео в 4К с 60 fps и FullHD с 240 fps. Однако главные особенности заключаются в улучшенном портретном режиме. Благодаря анализу световых отражений система научилась лучше определять границы объекта в фокусе. Также появились фильтры, позволяющие затемнить фон.

Старт продаж iPhone 8 и 8 Plus назначен на 22 сентября. Смартфон будет доступен в версиях на 64 и 256 гигабайт. Цветовая палитра сократилась с пяти до трех вариантов: черный, серебряный и медный (некая смесь золотого и розового).

One more thing — iPhone X

Как и предсказывали инсайдеры полгода назад, Apple все же выпустила iPhone с безрамочным 5,8-дюймовым дисплеем. Необходимо добавить, что читается iPhone X как «айфон десять». По размерам он немного больше обычного iPhone 8. У смартфона нет кнопки Home, а OLED-экран занимает практически всю фронтальную панель. Единственный нюанс — прорезь в верхней части дисплея под динамик, камеры и сенсоры.

На смену Touch ID Apple пришел сканер лица Face ID. В Apple утверждают, что этот способ гораздо безопаснее, работает при любом свете и срабатывает быстрее сканера отпечатков пальцев. Пока непонятно, насколько это правдиво, так как даже на презентации Крейг Федериги не смог с первого раза разблокировать смартфон. И еще кое-что — смартфон работает на два часа дольше iPhone 7.

Его камера превосходит имеющуюся у iPhone 8, и оба модуля имеют оптическую стабилизацию. Также у объектива с двукратным зумом выше светосила. Особого внимания заслуживает и то, что фронтальная камера теперь тоже умеет делать фото в портретном режиме. В остальном он не отличается от двух других новинок: тот же процессор, та же беспроводная зарядка.