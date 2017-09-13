Американская система ПРО THAAD в Южной Корее введена в строй

7 сентября на территорию базы завезли дополнительные четыре пусковые установки комплекса. Работы по их установке завершились накануне, во вторник, 12 сентября, сообщает телеканал.

За окончанием работ наблюдал командующий восьмой сухопутной армией США генерал-лейтенант Томас Вэндал, который посетил базу Сончжу, расположенную в провинции Кёнсан-Пукто, пишет Newsru.com.

О начале переброски элементов системы THAAD США в Южную Корею сообщалось в начале марта текущего года. Решение было принято после того, как 6 марта КНДР произвела запуск четырех баллистических ракет. Три из них упали в морской экономической зоне Японии.

В апреле сообщалось, что оборудование зенитного ракетного комплекса доставлено на место развертывания в юго-восточную части Южной Кореи. На территорию гольф-клуба в городе Сонджу прибыли шесть грузовых фур с радаром и другим оборудованием.

Несмотря на переброску комплексов, КНДР продолжила проведение испытаний, которые проводились почти каждую неделю. Так, 28 апреля и 13 мая Пхеньян провел пуски баллистических ракет. 21 мая запущенная КНДР ракета летела в сторону Японского моря, но упала, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

14 мая КНДР успешно осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Ракета пролетела 30 минут и упала неподалеку от побережья Приморского края России.

29 мая Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Снаряд типа "Скад", представляющий собой аналог советской одноступенчатой баллистической ракеты, пролетел около 450 километров и упал в районе исключительной морской экономической зоны Японии.

8 июня КНДР провела на восточном побережье страны испытания крылатых противокорабельных ракет нового типа. Они пролетели около 200 км и упали в море. Официальное агентство ЦТАК после этого объявило, что ракеты "точно поразили все обозначенные цели" в Японском море. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки.

4 и 29 июля КНДР произвела пуски межконтинентальной баллистической ракеты.

26 августа Северная Корея осуществила новые пуски трех баллистических ракет. 29 августа КНДР, вероятно, испытала баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12".

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Мощность испытанной ядерной бомбы эксперты оценили в четверть мегатонны в тротиловом эквиваленте (250 тыс. килотонн), сообщает исследовательский сайт американского Университета Джона Хопкинса 38 North со ссылкой на данные анализа сейсмической активности.

Действия КНДР вызвали бурную реакцию со стороны ее соседей, а также стран Запада. В ответ на действия КНДР Совбез ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций против Пхеньяна. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, СБ ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет. Документ, подготовленный Соединенными Штатами, получил поддержку всех членов СБ, включая Россию и Китай.

После шестого ядерного испытания, проведенного КНДР 3 сентября, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что тянуть с размещением комплексов ПРО THAAD на территории РК более нельзя, передавал телеканал KBS. В то же время он подчеркнул, что размещение в стране американских комплексов носит временный характер и является наиболее оптимальным вариантом решения вопроса обеспечения безопасности страны в нынешней ситуации.

В то же жители уезда, на территории которого находится база с установленными системами ПРО THAAD, выступают категорически против присутствия комплексов в регионе. Они опасаются, что электромагнитное излучение радара опасно для здоровья людей и экологии.

Против размещения американского ПРО в Южной Корее выступает также Китай. МИД КНР 12 сентября опубликовал на своем сайте заявление, в котором говорится, что развертывания THAAD США в Южной Корее "ставит под угрозу стратегическую безопасность Китая и других стран региона".

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Как сообщается на сайте Тихоокеанского командования вооруженных сил США, комплекс ПРО, размещенный в Южной Корее, предназначен исключительно для защиты Республики Корея от ракетной-ядерной угрозы со стороны Севера (КНДР) и "не представляет угрозы для других стран региона".