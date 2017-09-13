Тысячи людей эвакуируют в городах по всей России

В Брянске и Челябинске источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что эвакуация из местных ТЦ проводилась в рамках учений силовиков, причем из Москвы поступило распоряжение не афишировать приказ. До сих пор официального подтверждения этой информации или разъяснений от властей по поводу происходящего нет. В прессе выдвинуты предположения, что речь идет о мощной хакерской атаке как новом методе дестабилизации ситуации в стране.

В среду, 13 сентября, более 10 звонков о минировании различных объектов поступило в экстренные службы Иркутска. Об этом "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. "Неизвестные звонят и сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, школах, транспортных предприятиях, в том числе в аэропорту. По всем звонкам идут проверки. Пока взрывных устройств не обнаружено", - рассказал источник, добавив, что из всех зданий эвакуируют людей. В Свердловский районный суд Иркутска также поступил телефонный звонок о минировании. Взрывных устройств не обнаружено, сообщила пресс-служба райсуда.

Пользователи в соцсетях сообщают, что проходит эвакуация из ТЦ "Европарк", "Ручей", "Джем молл", школ N3, N22, N23, N71, авиационного техникума и управления Пенсионного фонда РФ. В пресс-службах ГУ МВД и ГУ МЧС по Иркутской области ситуацию не комментируют.

Сотрудников администрации Забайкальского края также эвакуировали из здания в Чите из-за ложного звонка о минировании. "Здание проверили, ничего не обнаружили, правоохранительные органы ищут звонившего", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации края.

Анонимные звонки поступили в среду на телефоны нескольких школ, торговых объектов, органов власти и других учреждений Абакана. Как сообщает "Новая Хакасия", в общей сложности эвакуация проводилась из 19 зданий.

Эвакуация проводилась, в частности, в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова в Абакане.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей из двух школ - N40 и N43 - и торгового центра "Волна" в Томске из-за звонков о якобы заложенных бомбах, сообщили "Интерфаксу" информированные источники. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что эвакуация прошла еще в одном торговом центре и еще в двух школах.

Сигнал об экстренной эвакуации прозвучал утром в среду в здании администрации Саратова, все сотрудники эвакуированы из здания, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь администрации города Владимир Моисеенко. Оперативные службы, в том числе региональные управления МВД и МЧС, ситуацию официально не комментируют.

Спецслужбы Якутска эвакуировали людей из зданий городской администрации, автовокзала и аэропорта после поступившей информации о заложенных взрывных устройствах. "Да, был анонимный звонок. Проведена эвакуация людей. Рейсы отложены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Якутска. Сотрудник мэрии города также подтвердил агентству информацию об анонимном звонке о минировании и массовой эвакуации. На городском автовокзале также прошла эвакуация после сообщения о минировании, но никаких бомб найдено не было. После проверки оцепление здания было снято. В пресс-службе МВД по региону информацию обещали предоставить позже.