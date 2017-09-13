Тысячи людей эвакуируют в городах по всей России

В российских городах продолжается массовая эвакуация из зданий школ, администраций, торговых центров и аэропортов в связи с многочисленными анонимными звонками о якобы заложенных бомбах. Волна ложных "минирований" началась 10 сентября и не стихает уже четвертые сутки. Первыми под эвакуацию попали административные здания Омска, затем людей эвакуировали из ТЦ, вокзалов и школ на Сахалине, во Владивостоке, в Уфе, Стерлитамаке, Красноярске, Рязани, Магадане, Перми, Архангельске, передает NEWSru.
В Брянске и Челябинске источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что эвакуация из местных ТЦ проводилась в рамках учений силовиков, причем из Москвы поступило распоряжение не афишировать приказ. До сих пор официального подтверждения этой информации или разъяснений от властей по поводу происходящего нет. В прессе выдвинуты предположения, что речь идет о мощной хакерской атаке как новом методе дестабилизации ситуации в стране.
В среду, 13 сентября, более 10 звонков о минировании различных объектов поступило в экстренные службы Иркутска. Об этом "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. "Неизвестные звонят и сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, школах, транспортных предприятиях, в том числе в аэропорту. По всем звонкам идут проверки. Пока взрывных устройств не обнаружено", - рассказал источник, добавив, что из всех зданий эвакуируют людей. В Свердловский районный суд Иркутска также поступил телефонный звонок о минировании. Взрывных устройств не обнаружено, сообщила пресс-служба райсуда.
Пользователи в соцсетях сообщают, что проходит эвакуация из ТЦ "Европарк", "Ручей", "Джем молл", школ N3, N22, N23, N71, авиационного техникума и управления Пенсионного фонда РФ. В пресс-службах ГУ МВД и ГУ МЧС по Иркутской области ситуацию не комментируют.
Сотрудников администрации Забайкальского края также эвакуировали из здания в Чите из-за ложного звонка о минировании. "Здание проверили, ничего не обнаружили, правоохранительные органы ищут звонившего", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации края.
Анонимные звонки поступили в среду на телефоны нескольких школ, торговых объектов, органов власти и других учреждений Абакана. Как сообщает "Новая Хакасия", в общей сложности эвакуация проводилась из 19 зданий.
Эвакуация проводилась, в частности, в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова в Абакане.
Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей из двух школ - N40 и N43 - и торгового центра "Волна" в Томске из-за звонков о якобы заложенных бомбах, сообщили "Интерфаксу" информированные источники. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что эвакуация прошла еще в одном торговом центре и еще в двух школах.
Сигнал об экстренной эвакуации прозвучал утром в среду в здании администрации Саратова, все сотрудники эвакуированы из здания, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь администрации города Владимир Моисеенко. Оперативные службы, в том числе региональные управления МВД и МЧС, ситуацию официально не комментируют.
Спецслужбы Якутска эвакуировали людей из зданий городской администрации, автовокзала и аэропорта после поступившей информации о заложенных взрывных устройствах. "Да, был анонимный звонок. Проведена эвакуация людей. Рейсы отложены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Якутска. Сотрудник мэрии города также подтвердил агентству информацию об анонимном звонке о минировании и массовой эвакуации. На городском автовокзале также прошла эвакуация после сообщения о минировании, но никаких бомб найдено не было. После проверки оцепление здания было снято. В пресс-службе МВД по региону информацию обещали предоставить позже.
Эвакуация в среду проводится одновременно в трех российских аэропортах из-за анонимного сообщения о взрывчатке, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Эвакуируются пассажиры и персонал в аэропортах Петропавловска-Камчатского, Читы и Благовещенска. Причина - анонимные сообщения о якобы заложенной там взрывчатке", - сказал источник.
Несколько сообщений о заминированных зданиях поступили в среду в правоохранительные органы Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю. Эвакуация прошла из здания правительства области, администрации города, вокзала, торговых центров, городских школ. "Во все указанные места выехали экстренные службы, была проведена эвакуация, помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены", - сказала собеседница агентства.
Информация о минировании нескольких объектов поступила в среду днем в оперативные службы Петропавловска-Камчатского, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В числе объектов - несколько школ, мэрия Петропавловска-Камчатского, здание правительства региона и аэропорт. Из всех зданий эвакуирован персонал, проводится оцепление территорий. "Взрывотехники и кинологи обследуют здания на предмет взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства.
Пассажиров аэропорта Петропавловска-Камчатского эвакуировали в среду после анонимного звонка о минировании, задержан один рейс на вылет, сообщил ТАСС представитель авиапредприятия. По его словам, к зданию съехались все спецслужбы: полиция, МЧС, скорая помощь, ФСБ, сотрудники других ведомств. Аэропорт оцеплен, ведутся работы по поиску возможного взрывного устройства. Из-за инцидента на вылет задержан рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Хабаровск.
В Екатеринбурге пассажиров поезда эвакуировали из-за фонарика
В Екатеринбурге в среду были эвакуированы пассажиры поезда Новосибирск - Адлер, но не по причине анонимного звонка, а из-за подозрительного предмета. Об этом "Ura.ru" сообщил источник в правоохранительных органах. Подозрительный предмет был обнаружен в одном из вагонов пассажирского поезда N140. Было решено экстренно эвакуировать всех пассажиров.
На месте работали сотрудники МВД, „Уралвымпела", кинолог с собакой. Позже выяснилось, что поводом для эвакуации стал забытый рабочим в вагоне фонарик, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на местные правоохранительные органы. Оцепление сняли, люди вернулись в вагон, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уралу. Задержки в движении поездов в связи с инцидентом не было, вокзалы города работают в штатном режиме.
В Подмосковье и Кирове проводят учебные эвакуации
Сообщений об эвакуации граждан в столице и Московской области в связи со звонками о минировании пока не поступало. Однако в Жуковском и Подольске прошли учебные эвакуации в детских учреждениях.
Накануне из школы N10 города Жуковский более 1200 учащихся были эвакуированы в ходе тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил журналистам замдиректора по безопасности учебного заведения Алексей Перевезенцев. Представители учебного заведения уложилась в нормативное время - эвакуация прошла за 4 минуты.
В Подольске проводилась учебная эвакуация в детском саду "Аленушка".
В Кирове в средней школе N57 также прошла учебная эвакуация. "Учения максимально приближены к реальным условиям. У входа - беспросветный дым, правда, это результат не пожара, а специальной дым машины", - сообщили в региональном управлении МЧС.
"МК": кибертеррористы тренируются перед выборами 2018 года
Специалист в области информационной безопасности, ведущий эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович, комментируя происходящее, заявил в интервью газете "Московский комсомолец", что речь идет не об учениях, как предполагают некоторые СМИ, а о мощной хакерской атаке как новом методе дестабилизации ситуации в стране. По мнению эксперта, подобные атаки кибертеррористов только усилятся, а пика они достигнут в 2018 году, когда состоятся выборы президента.
По словам Андрея Масаловича, такие атаки носят политический характер. "Ни одной стране в наше время не нужен конкурент. Любая страна будет жить спокойно рядом с соседом, только если он больной, слабый и зависит от других. Прямая война сегодня невозможна, на первый план выходит, так называемая, "война кошельков"...", - пояснил он, добавив, что с помощью интернета "можно легко сместить политика, заблокировать шахту, вывести народ на улицы, повлиять на исход выборов".
По версии эксперта, за звонками и минировании стоят политические силы. "Я не считаю, что это были какие-то разрозненные силы. Хакер-одиночка, как правило, преследует экономический интерес. Крайне редко встречаются политически мотивированные хакеры-одиночки", - отметил он. Масалович предположил, что речь идет о скоординированной, социально ориентированной политической силе "не российского происхождения" или "российской, но купленной".