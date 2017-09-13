Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Посольство Германии недовольно ранней уборкой улиц Старого Таллинна

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Калле Кландорф. | ФОТО: Toomas Huik

Посольство Германии в Эстонии недовольно тем, что коммунальные службы приступают к вывозу мусора из Старого города Таллинна в пять часов утра, нарушая тем самым ночной покой. Об этом говорится в письме, которое в мэрию Таллинна направил глава административного отдела расположенного на улице Тоом-Кунинга посольства Германии Детлеф Экштайн, передает Rus.ERR.

По его словам, посол Германии доволен тем, как убирают территорию вокруг здания дипломатической миссии, но при этом просит не приступать к работам по уборке и вывозу мусора возле резиденции раньше 7.00.

В ответ на это вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, курирующий коммунальное хозяйство, сообщил, что изменить действующую систему сбора мусора в Старом городе довольно сложно: мусоровоз начинает свою работу в 5.00 именно с Тоомпеа, поскольку там проживает меньше всего жителей, а позднее эта часть Старого города заполняется туристами.

По словам Кландорфа, если приступать к работам позднее, то фирма, которая отвечает за вызов мусора, просто не успеет обслужить всю территорию.

Наверх