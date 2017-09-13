Посольство Германии недовольно ранней уборкой улиц Старого Таллинна

По его словам, посол Германии доволен тем, как убирают территорию вокруг здания дипломатической миссии, но при этом просит не приступать к работам по уборке и вывозу мусора возле резиденции раньше 7.00.

В ответ на это вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, курирующий коммунальное хозяйство, сообщил, что изменить действующую систему сбора мусора в Старом городе довольно сложно: мусоровоз начинает свою работу в 5.00 именно с Тоомпеа, поскольку там проживает меньше всего жителей, а позднее эта часть Старого города заполняется туристами.

По словам Кландорфа, если приступать к работам позднее, то фирма, которая отвечает за вызов мусора, просто не успеет обслужить всю территорию.