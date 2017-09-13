Следующий Samsung Galaxy Note будет сгибаемым

По крайней мере, так заявил в ходе интервью в Сеуле президент мобильного подразделения Samsung Electronics Ко Донг-джин. Он рассказал, что уже в 2018 году Samsung выпустит смартфон с гибким дисплеем в рамках линейки Galaxy Note, пишет 4pda.ru.

«Как руководитель подразделения, я могу сказать, что сейчас нашей целью является выпустить такое устройство в следующем году. Когда мы сможем полностью решить некоторые проблемы, мы запустим этот продукт», — рассказал Ко Донг-джин в интервью.

С какими именно проблемами столкнулась компания — не сообщается. Также пока нет никакой информации и о том, каким именно будет гаджет. Он может как действительно складываться пополам, так и состоять из двух половин с шарниром по центру, как в классических «раскладушках».

Вероятно, первый гибкий Galaxy Note будет таким же экспериментальным устройством, коим в своем время был Galaxy Note Edge — первый девайс компании с загнутым сбоку экраном.

Также представитель Samsung официально подтвердил, что они вместе с Harman разрабатывают смарт-колонку с поддержкой виртуального помощника, с которым пользователи смогут разговаривать, чтобы воспроизводить музыку и выполнять другие задачи.

В завершение Ко Донг-джин заявил, что продажи Galaxy Note8 превзошли все их ожидания, даже несмотря на увеличившуюся стоимость устройства. В Южной Корее, на родине Samsung, предзаказы на Galaxy Note8 достигли 650 тысяч раз.