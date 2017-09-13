Разогнавшийся до 200 км/ч и сбитый полицией мотоциклист получил максимальный штраф

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, 22-летний мотоциклист без прав, который в апреле пытался сбежать от полиции, получил максимальное денежное наказание в размере 1200 евро.

Напомним, что ночью 21 апреля полицейский патруль заметил двигавшийся в сторону Пирита-теэ мотоцикл, скорость которого была 101 км/ч. Патруль подал сигнал к остановке, который мотоциклист проигнорировал и продолжил движение. Мотоцикл проехал по Пирита-теэ и оттуда дальше по Пярнамяэ-теэ, совершая на большой скорости опасные маневры.

Приближаясь к круговому перекрестку Нарвского шоссе и Вана-Куули мотоцикл притормозил для совершения маневра и патруль принял решение столкнуть мотоцикл с дороги. Мотоциклист за 11 минут преодолел почти 15 км, прежде чем полиция сбила его. По оценке полицейских, максимальная скорость мотоцикла достигала до 200 км/ч.

Мотоциклом управлял 25-летний мужчина, у которого нет водительских прав соответствующей категории. Также с мотоцикла упала 22-летняя девушка. Оба были доставлены в больницу.

В полиции объяснили, что было принято решение убрать мотоцикл с дороги, пока он двигается на небольшой скорости, чтобы избежать более серьезного ДТП, которое могло закончится плачевно как для водителя, так и его пассажирки.

По словам руководителя патрульного службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирса, действия полиции были продуманы, и с их помощью удалось предотвратить более серьезное происшествие.

«Полиция действует решительно, если по дороге со скоростью 200 км/ч едет водитель, который умышленно игнорирует распоряжение остановиться и может быть опасен для других. Если бы на такой большой скорости случилось ДТП, то с большой вероятностью тяжелые травмы получили бы как молодые люди на мотоцикле, так и случайно оказавшиеся на дороге люди», - отметил он.