26-летняя американка выстрелила в бомжа, попросившего ее переставить Porsche

Уголовное наказание за покушение на убийство грозит 26-летней блондинке Кэти Квакенбуш, которая является дочерью довольно известного адвоката и начинающей кантри-певицей. Она была арестована в понедельник, а затем выпущена под залог в 25 тысяч долларов, пишет The Huffington Post .

Преступление, в котором подозревают техасскую певицу Кэти Квакенбуш, было совершено около 3:00 26 августа в городе Нэшвилл, где 54-летний бездомный Джеральд Мелтон лег спать прямо на тротуаре. Однако мужчине не давала покоя громкая музыка и выхлопные газы, исходившие от припаркованного рядом внедорожника марки Porsche.

Мелтон попросил Квакенбуш, сидевшую за рулем престижного автомобиля, переехать на другое место. В ходе начавшейся словесной перепалки обе стороны стали кричать друг на друга. Затем бомж, смирившись со своей участью, вернулся на тротуар и лег спать.

По версии полицейских, Кэти вышла из машины и дважды выстрелила в мужчину, обратившегося к ней с просьбой. Бродяга получил два ранения в живот, а девушка скрылась с места происшествия на своем автомобиле.

В полиции отметили, что Кэти была не одна. В салоне Porsche находилась и другая женщина. Ей никаких обвинений предъявлять не стали.

Раненый Джеральд Мелтон был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший до сих пор проходит курс лечения в медицинском центре при университете Вандербильта.