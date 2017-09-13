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26-летняя американка выстрелила в бомжа, попросившего ее переставить Porsche

Rus.Postimees.ee
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Кэти Квакенбуш. | ФОТО: /AP

В штате Теннесси в США предъявили обвинение молодой женщине, которая открыла стрельбу после ссоры с бездомным. Поводом для конфликта стала просьба переставить автомобиль. В итоге агрессивная и мстительная владелица автомобиля выстрелила бродяге в живот, сообщает Newsru.com.

Уголовное наказание за покушение на убийство грозит 26-летней блондинке Кэти Квакенбуш, которая является дочерью довольно известного адвоката и начинающей кантри-певицей. Она была арестована в понедельник, а затем выпущена под залог в 25 тысяч долларов, пишет The Huffington Post.

Преступление, в котором подозревают техасскую певицу Кэти Квакенбуш, было совершено около 3:00 26 августа в городе Нэшвилл, где 54-летний бездомный Джеральд Мелтон лег спать прямо на тротуаре. Однако мужчине не давала покоя громкая музыка и выхлопные газы, исходившие от припаркованного рядом внедорожника марки Porsche.

Мелтон попросил Квакенбуш, сидевшую за рулем престижного автомобиля, переехать на другое место. В ходе начавшейся словесной перепалки обе стороны стали кричать друг на друга. Затем бомж, смирившись со своей участью, вернулся на тротуар и лег спать.

По версии полицейских, Кэти вышла из машины и дважды выстрелила в мужчину, обратившегося к ней с просьбой. Бродяга получил два ранения в живот, а девушка скрылась с места происшествия на своем автомобиле.

В полиции отметили, что Кэти была не одна. В салоне Porsche находилась и другая женщина. Ей никаких обвинений предъявлять не стали.

Раненый Джеральд Мелтон был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший до сих пор проходит курс лечения в медицинском центре при университете Вандербильта.

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