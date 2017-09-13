В центре Риги произошло массовое побоище: была задействована вся находившаяся рядом полиция

И даже при виде полицейских разгоряченная компания продолжала размахивать кулаками - полиции пришлось применить силу и задействовать дубинки. На самых вспыльчивых пришлось надеть наручники, сообщает портал Rus.TVNET.

В полицейском участке выяснилось, задержанные - туристы из Великобритании - каждый из них за нарушение порядка заплатил по 400 евро штрафа. По неофициальной информации, конфликт произошел в одном из кафе, где охрана пыталась выдворить 6 пьяных англичан, которые стали хулиганить в заведении. На улице он вылился в большую драку - одну из крупнейших за последнее время, отмечают в полиции.

Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.