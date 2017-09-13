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В центре Риги произошло массовое побоище: была задействована вся находившаяся рядом полиция

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

На прошедших выходных около 3 часов ночи в Старой Риге было жарко - чтобы предотвратить массовое побоище на перекрестке улиц Марсталю и Грециниеку стражам порядка пришлось созывать все находящиеся на тот момент поблизости полицейские экипажи.

И даже при виде полицейских разгоряченная компания продолжала размахивать кулаками - полиции пришлось применить силу и задействовать дубинки. На самых вспыльчивых пришлось надеть наручники, сообщает портал Rus.TVNET.

В полицейском участке выяснилось, задержанные - туристы из Великобритании - каждый из них за нарушение порядка заплатил по 400 евро штрафа. По неофициальной информации, конфликт произошел в одном из кафе, где охрана пыталась выдворить 6 пьяных англичан, которые стали хулиганить в заведении. На улице он вылился в большую драку - одну из крупнейших за последнее время, отмечают в полиции.

Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

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