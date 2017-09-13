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В Великобритании латыши превратили в рабов десять своих соотечественников

BNS
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Британские полицейские. | ФОТО: AFP / Scanpix

Полиция Великобритании по подозрению в эксплуатации и содержании в рабских условиях людей задержала в понедельник в городе Дерби шесть латвийских подданных.

В ходе операции были вызволены десять граждан Латвии, которые, как считает полиция, стали жертвами незаконной торговли людьми. Среди задержанных трое мужчин и три женщины.

Латвийцы работали в Великобритании за очень небольшое вознаграждение. У полиции есть подозрения, что рабы не имели доступа к своим банковским счетам, которые были открыты на их имя.

О жертвах в настоящее время заботятся ответственные службы Великобритании.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с латвийскими органами власти и очень благодарны за их поддержку", - рассказал об операции старший инспектор британской полиции Рик Алтон.

С начала года латвийские и британские правоохранительные органы обменивались оперативной информацией о данном случае эксплуатации людей.

По нескольким адресам освобождено десять латвийских подданных, девять мужчин и одна женщина, которые страдали зависимостями, имели долги и вели образ жизни бомжей, сообщил агентству BNS начальник отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Управления по борьбе с организованной преступностью Арманд Лубартс.

Расследование продолжается. Лубартс не уточнил, какую работу выполняли жертвы, но рассказал, что у них забрали банковские карточки, и также были созданы искусственные условия для образования долгов и сложности с отъездом из страны. У пострадавших не было средств к существованию, английским языком они не владели.

В Великобритании находятся в настоящее время два офицера Госполиции, которые помогают в расследовании. Судебный процесс, вероятно, будет проходить в Великобритании.

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