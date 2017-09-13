Рано радоваться? Аналитики: быстрый экономический рост явление временное

По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, быстрый рост зарплат в Эстонии в последние годы происходил за счёт прибыли предприятий. «Теперь наблюдается перелом – вместе с увеличением спроса и ростом цен, растет и прибыль предприятий, что дало им больше возможностей для инвестирования», сказал Мертсина. Если не произойдёт ничего неожиданного, то, по оценке Мертсина, относительно хороший экономический рост в ближайшее время продолжится. «Экономика Эстонии находится в цикле подъема, но в ближайшие годы мы ожидаем некоторого замедления. Более чем пятипроцентный рост в первой половине года был явно выше потенциального. В то же время экономика сейчас хорошо сбалансирована – созданная добавочная стоимость выше внутреннего спроса и на текущем счете наблюдается излишек», добавил он.

По оценке финансового аналитика SEB Михкеля Нестора, краткосрочно экономику поддерживал большой рост числа инвестиций, но с экономической точки зрения в промышленном секторе он был скорее низким. «Одним из поводов для беспокойства является то, что экспорт излишне полагается на капитальные товары, особенно на группу товаров, связанную со строительством. Если активный рынок стран Скандинавии в один момент замедлится, то это будет сложно компенсировать за счёт других рынков или товарных групп», сказал Нестор. В двухлетней перспективе аналитик SEB не прогнозирует крупных изменений в цифрах экономического роста, поскольку внешняя среда этому способствует.

Принимавший участие в дискуссии руководитель по управлению рискам Кредитного банка Янек Уйбоупин добавил, что риском является процикличность экономического роста близлежащих стран. «Показатели роста у стран похожи: помимо внутреннего спроса и инвестиций, мы также зависим от взаимных внешних требований. Во втором квартале 2017 года наши основные торговые партнёры Финляндия и Швеция также показали быстрый рост в 3-4 процента, но при уменьшении экспортного спроса это негативно скажется на экономическом росте».

По словам экономиста банка Nordea Тыну Пальм, в долгосрочной перспективе надо начинать себя больше сравнивать с конкурентоспособными экономиками. «Большинство прогнозов показывает, что через два года экономический рост развитых стран начнёт замедляться. Также ситуация в промышленности не позволяет смотреть оптимистично в долгосрочной перспективе. В свете этого, было бы разумно в период роста и поступления налогов для государства, накапливать резервы и воздержаться от трат излишек», сказал Пальм. С точки зрения инвестиций, по мнению экономиста Nordea, следует предпочесть сектора, которые больше вкладывают в экспорт.

По оценке старшего аналитика банка DNB Прийта Роозимяги, за долгосрочными экономическими успехами Эстонии стоит гибкость. «В долгосрочной перспективе почти невозможно определить, какой сектор будет наиболее успешен. Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы, например, излишними государственными мерами не слишком блокировать структуру экономики», сказал Роозимяги. Доходы государства очень зависят от налогов на рабочую силу, которые в последние годы росли быстрее экономики. «Сейчас кажется подходящее время для накопления резервов, чтобы с помощью них в сложные времена поддерживать экономику. В условиях экономического роста иметь бюджет с дефицитом — это принципиальный вопрос, и он отличается от практики, принятой в Эстонии до сих пор», добавил Роозимяги.

Главными целями Союза банков Эстонии является развитие банковской системы Эстонии и координация действий для решения общих проблем. В основанный в 1992 году союз входят 13 кредитных учреждений, у которых имеется лицензия на деятельность в Эстонии.