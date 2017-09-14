Фото: штормовой ветер валил деревья в Пярну
14 сентября 2017 г., 15:38
Сегодня днем из-за сильного ветра в Пярну на улице Суур-Йыэ на дорогу упали деревья. Рабочие около 14.00 убрали деревья с дороги.
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, сегодня спасателям три раза обращались в связи с последствиями сильного ветра. В Пярну на улице Парди на дорогу обрушился фонарный столб, сообщает портал Pärnu Postimees.
В волости Тахкуранна в поселке Выйсте и деревне Метсакюла спасатели убрали с дороги поваленные ветром деревья.
По данным синоптиков скорость ветра сегодня в Пярну превышала 20 метров в секунду.