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Фото: штормовой ветер валил деревья в Пярну

Rus.Postimees.ee
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Сегодня днем из-за сильного ветра в Пярну на улице Суур-Йыэ на дорогу упали деревья. Рабочие около 14.00 убрали деревья с дороги.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, сегодня спасателям три раза обращались в связи с последствиями сильного ветра. В Пярну на улице Парди на дорогу обрушился фонарный столб, сообщает портал Pärnu Postimees.

В волости Тахкуранна в поселке Выйсте и деревне Метсакюла спасатели убрали с дороги поваленные ветром деревья.

По данным синоптиков скорость ветра сегодня в Пярну превышала 20 метров в секунду.

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