Фото: штормовой ветер валил деревья в Пярну

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, сегодня спасателям три раза обращались в связи с последствиями сильного ветра. В Пярну на улице Парди на дорогу обрушился фонарный столб, сообщает портал Pärnu Postimees.

В волости Тахкуранна в поселке Выйсте и деревне Метсакюла спасатели убрали с дороги поваленные ветром деревья.

По данным синоптиков скорость ветра сегодня в Пярну превышала 20 метров в секунду.