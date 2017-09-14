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В Польше мужчина угнал поезд

Rus.Postimees.ee
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Железная дорога. | ФОТО: Scanpix

На железнодорожной станции города Хотомув (Мазовецкое воеводство) мужчина угнал товарный поезд. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Mazowieckie Toiowo.

Около 04:00 утра по местному времени в кабину стоявшего на путях состава ворвался мужчина. Угрожая физической расправой, он заставил машиниста начать движение.

Доехав до станции Легионово, угонщик покинул локомотив, а машинист сообщил о происшествии в полицию. Через некоторое время стражам порядка удалось схватить подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина.

После задержания угонщик был доставлен в больницу, где прошел тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков. В настоящее время с ним работают следователи, которые пытаются выяснить мотивы и причины, толкнувшие мужчину на данное правонарушение.

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