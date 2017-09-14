В Эстонии школам могут разрешить досматривать личные вещи детей

По словам Лиги, юридический вакуум нуждается в наполнении — у учителя нет уверенности, какие у него есть возможности для избегания опасных ситуаций, а также для того, чтобы предотвратить и обеспечить безопасную и благоприятную школьную среду, сообщил BNS пресс-секретарь партии.

«Конечно, закон необходим в интересах студентов, для которых вообще существует школа, и именно ученик является основным страдающим, если школа опасна, а обучение нарушено. Это изменение также оказывает прямое влияние на положение и популярность преподавательских должностей в обществе, поскольку юридическая неопределенность оставила свой след, - сказал Лиги. - Кроме того, репутация школы не может улучшится, если для принудительного запрета единственным способом является приглашение полиции».

«Основная работа изменения поправок была сделана в Министерстве образования и согласована с группами по интересам. Примером могут служить регулировки и практика других европейских стран (Швеция, Финляндия, Германия и Соединенное Королевство), которые также должны предугадывать опасения, что речь идет о каких-то ярко выраженных и масштабных действиях», - сказал Лиги.

Он отметил, что проведенные анализы прежде всего выявили силу эстонской школы в профессионализме и способности принимать решения со стороны учителей и нет причин, по которым их выбор должен быть исключен в критических ситуациях.

Партия реформ считает важным как можно раньше замечать опасные ситуации и события для ребенка, а также реагировать на них незамедлительно, постаравшись уберечь и защитить благополучие детей. Право ребенка на безопасность также закреплено в Конвенции ООН о правах ребенка, но это не может быть гарантировано чрезмерными ограничениями на осуществление свободы действий учителя.

В целях обеспечения безопасности, для предотвращения опасных ситуаций и, при необходимости, вмешательства, Партия реформ предлагает поправки, которые предусматривают возможность применения в школе двух дополнительных мер.

«Во-первых, у школ могло бы быть право, разрешающее принимать на хранение предметы и вещества, которые запрещены в школах, опасные или приспособленные для ущерба или уничтожения имущества. В школах также должна остаться строго очерченная и максимально деликатная возможность проведения контроля и досмотра личных вещей учеников», - сказал Лиги.