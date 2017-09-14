Драка на футбольном матче в Ласнамяэ: клубам назначили солидный штраф

В связи с инцидентом в распоряжении Футбольного союза были семь письменных объяснительных, три видео и 89 фотографий, на основании которых комиссия установила, что ситуация была обострена, поскольку домашний клуб «Инфонет» нарушил регламент чемпионата и не обеспечил необходимые меры безопасности.

«Инфонету» в связи с недостаточными мерами безопасности был назначен штраф в размере 1500 евро, с учетом того, что 8 августа (за месяц до драки) Футбольный союз отправлял клубу письмо, в котором обращал внимание на недочеты в обеспечении безопасности.

Из-за выбегания на игровую площадку «Флоре» назначен штраф в 300 евро. В связи с дракой «Инфонет» должен выплатить штраф в 1500 евро. В связи с поведением болельщиков «Флора» выплатит штраф в размере 250 евро.

Учитывая различные нарушения, общий штраф для «Инфонета» - 3000 евро, а для «Флоры» - 550 евро.

Также комиссия решила, что «Инфонет» должен не позднее 20 сентября предоставить план организации домашних игр и обеспечения безопасности на матчах.

В отношении отдельных личностей, которые принимали участие в драке, решение будет принято позже. Известно, что Футбольный союз неоднократно на этой неделе связывался с представителями полиции.