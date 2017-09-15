Нарва попросит в Москве деньги на развитие православного туризма

Нарвские власти предполагают выделить на совместный с церковью проект 2850 евро в течение пары ближайших лет. Проект назван - «Каждая дорога ведет в святилище».

Как сообщила канцелярия Нарвского городского собрания, подготовившая проект соответствующего решения, проектные мероприятия направлены на развитие объектов православного исторического и культурного наследия нарвского региона, тематических маршрутов семейного и паломнического туризма. Будут разрабатываться тематические маршруты и инфоматериалы, привлекаться к сотрудничеству турфирмы и другие партнеры, пройдет пробная поездка в сотрудничестве с партнерами из Ленинградской области.

Ходатайствующей по проекту организацией является Нарвский приход двенадцати святых апостолов Эстонской православной церкви Московского патриархата. Партнером и софинансистом выступит Нарвский департамент городского развития и экономики. Весь предполагаемый бюджет проекта планируется до 11400 евро, поддержка из горбюджета Нарвы составит четверть суммы.

В горсобрании также отметили, что названный проект соответствует действующей программе развития Нарвы, а именно одной из стратегических целей - создание условий для развития туризма.

Ходатайство о финансировании будет отправлено в Москву в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива», который проводится с 2005 года. Его главная цель - поддержка гражданской инициативы, поощрение творческих активных людей к практической деятельности, направленной на благо ближнего и укрепление культурно-нравственных традиций. Проектные заявки рассматривает экспертный совет из более чем 120 специалистов в разных областях деятельности.