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Эксперт сделал неожиданное заявление о вреде маргарина

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

По словам преподавателя института пищевой промышленности ТТУ Райво Вокка, за 20 лет состав маргарина существенно изменился.

Использовать транс-жирные кислоты в его приготовлении запрещено законом, а входящие в состав Е-вещества не представляют опасности для здоровья, сообщает портал Rus.err.ee.

"Говоря о маргарине, мы почему-то вспоминаем прошлое, но то, что мы знали о маргарине 20 лет назад, уже не совсем так. Кроме того, в настоящее время по закону в маргарине нельзя применять обработанное растительное масло, которое содержит транс-жирные кислоты, которых как раз очень многие и боятся", - отметил Вокк в интервью для Радио 4.

Преподаватель института пищевой промышленности порекомендовал не смотреть на маргарин, как на нездоровую пищу.

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