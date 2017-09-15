Эксперт сделал неожиданное заявление о вреде маргарина

Использовать транс-жирные кислоты в его приготовлении запрещено законом, а входящие в состав Е-вещества не представляют опасности для здоровья, сообщает портал Rus.err.ee.

"Говоря о маргарине, мы почему-то вспоминаем прошлое, но то, что мы знали о маргарине 20 лет назад, уже не совсем так. Кроме того, в настоящее время по закону в маргарине нельзя применять обработанное растительное масло, которое содержит транс-жирные кислоты, которых как раз очень многие и боятся", - отметил Вокк в интервью для Радио 4.

Преподаватель института пищевой промышленности порекомендовал не смотреть на маргарин, как на нездоровую пищу.