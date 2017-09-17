Ласнамяэ нужны идеи по существу, а не указания царя

А вот избиратели слышат только шумные ссоры экспертов в эфире, читают о взаимных нападках политиков, видят, как на экранах телевизоров партийные лидеры выясняют отношения. Все это сопровождается потоком предвыборных обещаний, многие из которых заведомо невыполнимы. И наш избиратель в лучшем случае принимает решение не ходить на выборы. В худшем случае - испытывает разочарование в демократии и в выборах как главном институте формирования правового государства и гражданского общества.

И это неудивительно: политические склоки и информационные войны вызывают у нормального человека отвращение. А вот чего не хватает избирателям в предвыборных баталиях – это настоящей и честной дискуссии. А еще предложений по существу.

Почти каждый день я бываю в Ласнамяэ. И как водитель, и как родитель, да и как простой житель Таллинна я вижу, что в этом большом районе есть много хорошего. Но проблем здесь гораздо больше. А главное – я знаю, как можно кардинально изменить жизнь в Ласнамяэ к лучшему. Естественно, мы не можем внезапно превратить Ласнамяэ в цветущий сад, но я вижу, что здесь есть все возможности для преобразования этого района в отличное место для жизни, труда и любви.

Ласнамяэ будущего

На мой взгляд, самыми важными ключевыми словами в развитии Ласнамяэ должны стать безопасная и комфортная жизненная среда. Тем более, что люди стали очень требовательными по отношению к месту проживания – теперь никто не покупает квартиру как место для сна: значение имеет и окружающая инфраструктура. Очень ценится в жилом пространстве микрорайона наличие зеленых зон, парков, качество дорог, магазины шаговой доступности, удобные транспортные линии, детские сады, школы, спортивные сооружения.

Конечно, на протяжении нескольких десятилетий своей истории Ласнамяэ менялся, расширялся. Сейчас здесь живет больше людей, чем в Тарту, и спрос на квартиры в Ласнамяэ очень высок. Но, к сожалению, руководители района в последние годы предпочитают заниматься скорее личной рекламой, чем решением конкретных проблем в интересах всего населения. Например, в отличие от Каламая, в Ласнамяэ еще есть очень много пустующего пространства, которое можно было бы использовать для развития жизненной среды. Необходимо завершить обустройство парка Паэ, приложить усилия для развития района Паэвялья, который сегодня представляет собой серый пустырь. Это беда Ласнамяэ – огромные необжитые пространства, которые превращаются в пустыри и свалки.

Одна из больных тем Ласнамяэ – обилие автомобилей при отсутствии достаточного количества парковочных мест. При планировании района и строительстве домов в 70-80-х годах никто не учитывал такого числа автомобилей. Первое быстрое решение проблемы – это строительство парковочных домов в сотрудничестве с частным сектором. Поскольку строительство подземных парковок в плитняке является очень затратным, парковочные дома должны быть наземными. Наземные парковки необходимо строить очень разумно, учитывая особенности этой части города. Но их не удастся встраивать в современное городское пространство до бесконечности.