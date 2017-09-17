Ласнамяэ нужны идеи по существу, а не указания царя

Любые выборы - в органы местного самоуправления или в Рийгикогу – постоянно сопровождаются информационным шумом. При этом партиям и кандидатам кажется, что они предлагают избирателям очень интересные идеи, программы, проекты.
А вот избиратели слышат только шумные ссоры экспертов в эфире, читают о взаимных нападках политиков, видят, как на экранах телевизоров партийные лидеры выясняют отношения. Все это сопровождается потоком предвыборных обещаний, многие из которых заведомо невыполнимы. И наш избиратель в лучшем случае принимает решение не ходить на выборы. В худшем случае - испытывает разочарование в демократии и в выборах как главном институте формирования правового государства и гражданского общества.
И это неудивительно: политические склоки и информационные войны вызывают у нормального человека отвращение. А вот чего не хватает избирателям в предвыборных баталиях – это настоящей и честной дискуссии. А еще предложений по существу.
Почти каждый день я бываю в Ласнамяэ. И как водитель, и как родитель, да и как простой житель Таллинна я вижу, что в этом большом районе есть много хорошего. Но проблем здесь гораздо больше. А главное – я знаю, как можно кардинально изменить жизнь в Ласнамяэ к лучшему. Естественно, мы не можем внезапно превратить Ласнамяэ в цветущий сад, но я вижу, что здесь есть все возможности для преобразования этого района в отличное место для жизни, труда и любви.
Ласнамяэ будущего
На мой взгляд, самыми важными ключевыми словами в развитии Ласнамяэ должны стать безопасная и комфортная жизненная среда. Тем более, что люди стали очень требовательными по отношению к месту проживания – теперь никто не покупает квартиру как место для сна: значение имеет и окружающая инфраструктура. Очень ценится в жилом пространстве микрорайона наличие зеленых зон, парков, качество дорог, магазины шаговой доступности, удобные транспортные линии, детские сады, школы, спортивные сооружения.
Конечно, на протяжении нескольких десятилетий своей истории Ласнамяэ менялся, расширялся. Сейчас здесь живет больше людей, чем в Тарту, и спрос на квартиры в Ласнамяэ очень высок. Но, к сожалению, руководители района в последние годы предпочитают заниматься скорее личной рекламой, чем решением конкретных проблем в интересах всего населения. Например, в отличие от Каламая, в Ласнамяэ еще есть очень много пустующего пространства, которое можно было бы использовать для развития жизненной среды. Необходимо завершить обустройство парка Паэ, приложить усилия для развития района Паэвялья, который сегодня представляет собой серый пустырь. Это беда Ласнамяэ – огромные необжитые пространства, которые превращаются в пустыри и свалки.
Одна из больных тем Ласнамяэ – обилие автомобилей при отсутствии достаточного количества парковочных мест. При планировании района и строительстве домов в 70-80-х годах никто не учитывал такого числа автомобилей. Первое быстрое решение проблемы – это строительство парковочных домов в сотрудничестве с частным сектором. Поскольку строительство подземных парковок в плитняке является очень затратным, парковочные дома должны быть наземными. Наземные парковки необходимо строить очень разумно, учитывая особенности этой части города. Но их не удастся встраивать в современное городское пространство до бесконечности.
Поэтому с учетом перспективы и требований экологии, разумнее развивать в Ласнамяэ современную и функциональную сеть общественного транспорта, например, «трамвай будущего», велосипедные или пешеходные дорожки, которые в значительной мере снижают использование личного автотранспорта.
Инфраструктура Ласнамяэ будущего должна быть в порядке. Дороги Ласнамяэ должны позволять безопасно передвигаться как автомобилям, велосипедистам, так и пешеходам. А сегодня мне как патриоту Таллинна стыдно за безобразное состояние въезда в город со стороны Нарвы по Петербургскому шоссе. Это «восточные ворота» Таллинна, каждый день их пересекают десятки тысяч водителей, среди которых много туристов. Они видят всю эту «красоту» в виде «стиральной доски» в обрамлении «архитектурных лохмотьев» и пустырей. И ничего не меняется уже годы. Для пешеходов и велосипедистов на этом отрезке дороги вообще нет места. Нуждается в капитальной реконструкции и Лаагна-теэ, для увеличения пропуска транспорта здесь нужно построить несколько новых развязок, капитально отремонтировать обветшавшие мосты.
Жители будущей Эстонии, будущего Таллинна и будущего Ласнамяэ сейчас только ходят в детские сады и школы. Но уже сегодня мы должны создавать для них новое жизненное пространство. В Ласнамяэ живут тысячи молодых активных спортсменов. Так как население Ласнамяэ в два раза больше, чем население Тарту или Пярну, то столичный спортивный городок можно было бы построить именно здесь. Спортивный центр «Тондираба» уже работает, строительство бассейна вот-вот начнется. Теперь не хватает только LasnaARENA, где можно было бы принимать международные соревнования по легкой атлетике и футболу.
Если подумать о возможностях для занятий молодежи по интересам, то в районе Ülemiste City можно было бы построить Дом техники молодежи в рамках проекта создания «Эстонской силиконовой долины». Дом техники молодежи может стать испытательным центром предприятий, где молодежь могла бы попробовать себя в дизайне и тестировании игр, программировании или конструировании роботов. Это одна из возможностей готовить профессиональные кадры для IT-сектора и снизить растущую нехватку рабочей силы среди специалистов высшего уровня. Работающие в Ülemiste City предприятия уже заранее могли бы начать обучение будущих работников.
Поскольку владение государственным эстонским языком повышает конкурентоспособность человека, нужно форсировать замену эстонских и русскоязычных школ на общую и единообразную школу Эстонии. Эта школа должна базироваться на эстонском языке и интегрировать в общее культурное и образовательное пространство русский и другие языки, на которых говорят на территории Эстонии.
Для Ласнамяэ, где находится большое число детских садов, школ и гимназий, эта тема крайне актуальна. Исследования показывают, что свыше 70 процентов родителей детей с русским языком как родным считают правильным начинать изучение эстонского языка уже с детского сада. Владение государственным языком объединяет людей, помогает создавать хорошо функционирующие гражданские сообщества, а в перспективе этот подход позволит построить успешное государство и общество, где между людьми не будет конкуренции и противостояния на основе языка и культуры.
Ключевым для Ласнамяэ будущего являются услуги здравоохранения, которые должны быть высококачественными и оперативными. Для этого нужно оказывать поддержку центрам семейных врачей, обеспечив их дополнительными кадрами среднего медицинского персонала. Важно изменить график работы медиков, чтобы жители Ласнамяэ могли беспрепятственно посещать врачей в конце недели и по выходным дням. Объединив Ида-Таллиннскую центральную больницу с Ляэне-Таллиннской центральной больницей, нужно построить в Ласнамяэ новое современное здание Таллиннской больницы. Проект уже стартовал, я его поддерживал и буду поддерживать.
Мое Ласнамяэ будущего заботится о своих пожилых людях, поэтому важно продолжить оказывать ежегодную поддержку пенсионерам, потому что они этого достойны! Нужно привлекать пожилых людей к управлению Таллинном через институт «собрания сеньоров Таллинна» как на уровне городской управы, городского собрания, так и на уровне собраний частей города. Заботливый город обеспечивает пожилым людям полноценную и активную социальную жизнь, а потому есть идея введения системы «желтых карт», по которым пенсионеры смогут посещать культурные мероприятия на льготных условиях, в том числе и юбилейный певческий праздник в 2019 году.
Современная модель общества не допускает наличия вождя, который всем говорит, что и как нужно делать. Люди тоже хотят принимать активное участие в развитии своего района. По сравнению с Каламая или Уус-Мааильм гражданские объединения Ласнамяэ находятся еще в зачаточном состоянии. Инициативы маловато, но признания все же заслуживает объединение энтузиастов Lasnaidee. Я считаю, что нужно содействовать развитию гражданских инициатив и объединений при помощи создания специального фонда поддержки. Таким образом, каждый житель Ласнамяэ и других районов города сможет принять участие в обсуждении проектов и идей развития своего жизненного пространства.
Думаю, в перечисленных идеях нет ничего утопического – они уже давно могли бы быть реализованы. Но складывается впечатление, что нынешние руководители Ласнамяэ не видят перспектив развития и не работают на будущее района, предпочитая имитировать бурную деятельность под аккомпанемент песен на крыше. Ласнамяэ нужен руководитель-профессионал и хозяйственник, который в сотрудничестве со всеми жителями и гражданскими объединениями района превратит Ласнамяэ в жемчужину города.