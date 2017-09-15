Автобус со школьниками столкнулся с грузовиком в Финляндии: 13 пострадавших
15 сентября 2017 г., 18:35
В Финляндии в пятницу столкнулись грузовик и микроавтобус со школьниками. В результате столкновения пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция и врачи.
Крупная авария произошла около 13 часов в области Пыхья-Саво в центре Суоненйоки.
Всего в двух транспортных средствах находились 14 человек. Водитель грузовика был один, в микроавтобусе, помимо водителя, были 12 человек - в основном молодежь от 15 до 20 лет.
По словам врачей, двое пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии.