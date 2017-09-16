В Нарве будет построен новый бассейн за два миллиона евро

По словам главы МВД Андреса Анвельта, за решением стоит практический расчет. «Дополнительные дорожки нужны для того, чтобы рядом с будущими полицейскими горожанам хватало места заниматься оздоровительным спортом или тренировками», - объяснил Анвельт.

Решение об основании Нарвского колледжа Академии МВД правительство приняло этой весной. Сперва именно нарвская мэрия предложила построить бассейн с 8 дорожками, обещая 4 из них профинансировать из городского бюджета, но потом сама же отказалась от этого плана. Тем не менее правительство решило выделить дополнительные 2 миллиона Нарвскому колледжу Академии МВД, чтобы возможности горожан для занятий спортом улучшились. Кроме того, при колледже будет построен также и тир.

Нарвский колледж Академии внутренней безопасности будет построен на улице Кересе. Комплекс будет состоять из учебных и рабочих помещений, залов для тренировок и спорта, бассейна и общежития, в котором смогут жить и студенты Тартуского университета, у которых возникли трудности с местом жительства. В будущем каждый год в Ида-Вирумаа будут приезжать до 400 кадетов. Кроме того, планируется развивать и учебные модули таможенного и пограничного контроля. Также в новом колледже появится возможность пройти масштабные курсы. Вместе с колледжем в Нарве появится 20 новых рабочих мест.

Строительство колледжа будет стоить ориентировочно 12,8 миллиона евро, к которым добавится также 2 миллиона на бассейн.