Теннисисту из Бразилии пришлось извиняться за «узкие глазки»

Клезар уступил Сугите в первой одиночной встрече проходящего в Осаке матча со счетом 2:6, 5:7, 6:7 (5:7), пишет Newsru.

Бразилец успешно оспорил один из эпизодов матча с помощью видеоповтора, после чего посмотрел на судью на линии и оттянул уголки глаз.

Позднее Клезар заявил, что не имел намерения оскорбить кого-либо на почве расизма.

"Я считаю, что этот жест не соответствуют принятым нормам уважения к сопернику, солидарности, поэтому хочу принести искренние извинения", - сказал теннисист, занимающий 244-е место в мировой рейтинге.

После первого дня матча японцы ведут 2:0, сегодня состоится парная встреча.