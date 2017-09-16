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Теннисисту из Бразилии пришлось извиняться за «узкие глазки»

Sports.ee
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Гильерме Клезар | ФОТО: Scanpix/AFP

Бразильский теннисист Гильерме Клезар принес извинения за оскорбительный жест, который он показал в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с японцем Юити Сугитой, сообщает The Telegraph.

Юити Сугита | ФОТО: STR/AFP

Клезар уступил Сугите в первой одиночной встрече проходящего в Осаке матча со счетом 2:6, 5:7, 6:7 (5:7), пишет Newsru.

Бразилец успешно оспорил один из эпизодов матча с помощью видеоповтора, после чего посмотрел на судью на линии и оттянул уголки глаз.

Позднее Клезар заявил, что не имел намерения оскорбить кого-либо на почве расизма.

"Я считаю, что этот жест не соответствуют принятым нормам уважения к сопернику, солидарности, поэтому хочу принести искренние извинения", - сказал теннисист, занимающий 244-е место в мировой рейтинге.

После первого дня матча японцы ведут 2:0, сегодня состоится парная встреча.

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