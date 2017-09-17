Большие перемены: в Эстонии станет проще сдать экзамен по вождению

В планах дать больше свободы автошколам в проведении обучения, а также перейти на оценивание на основании компетентности, что означает, если во время экзамена случаются ошибки, но в целом с вождением человек справляется хорошо, он экзамен не проваливает, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В будущем попытаются избежать ситуаций, когда экзамен по вождению — просто попытка испытать удачу, например, далеко не редкость случаи, когда приходят шестой, седьмой или даже десятый раз сдавать экзамен.

«Тут есть тоже одно предложение, что если человек проваливает экзамен, он должен будет пойти в школу и взять минимум два учебных часа, а потом уже вновь приходить на экзамен», - говорит руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза.

Если человек, например, прошел теорию, он сможет, по словам Ванамыйза, сразу приходить в Департамент шоссейных дорог и сдавать экзамен по теории, не дожидаясь окончания школы, также он сможет сразу спланировать время экзамена по вождению.