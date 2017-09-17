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В Эстонии орудовала банда автоугонщиков из Литвы: прокурор требует сурового наказания для обвиняемых

BNS
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Автоугонщик. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры на прошлой неделе в Тартуском уездном суде потребовал сурового наказания для обвиняемых в руководстве банды похитителей автомобилей из Литвы.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет литовских граждан Эвальда и Юлиуса в организации преступного сообщества, целью которого были организация угона новейших оснащенных электроникой транспортных средств и дальнейшей реализации их в Литве. Прокурор Аро Сийнмаа требует приговорить обоих к восьми годам лишения свободы, при этом срок отбывания наказания начался бы с 30 августа прошлого года.

Прокурор также настаивает на том, чтобы с обвиняемых был востребован нанесенный ими материальный ущерб.

Защитник Юлиуса, помощник присяжного адвоката Артур Малюков попросил оправдать своего подзащитного. «Судебное заседание продолжится в следующий понедельник прениями, когда свои позиции в суде выскажут второй защитник Юлиуса и защитник Эвальда», - сообщила BNS пресс-секретарь Тартуских судов Криста Тамм.

По словам Сийнмаа, действовавшие непосредственно в Эстонии в криминальном объединении и осужденные за кражи лица уже отбывают срок. "На основании европейского постановления об аресте организаторы криминального сообщества были затребованы у Литовской Республики и выданы Эстонии" ,- сообщил Сийнмаа, по словам которого под организацией преступного сообщества подразумевается создание подобного сообщества, руководство им и втягивание в него людей.

Досудебное расследование провела служба Лыунаской префектуры по расследованию тяжких преступлений, руководила расследованием Лыунаская окружная прокуратура.

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