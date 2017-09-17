Стало известно, когда будет вынесено решение по спору между производителем ИД-карт и полицией

В последний раз Таллиннский административный суд рассматривал иск фирмы Gemalto AG против департамента на прошлой неделе, в силу деликатного характера дела слушание проходило за закрытыми дверями. Пресс-секретарь суда сообщил BNS, что суд планирует вынести решение по спору к концу года.

В начале июня этого года газета Pоstimees писала, что фирмы из Швейцарии и Франции, предлагающие цифровые удостоверения личности, подали в суд на Департамент полиции и погранохраны Эстонии, поскольку не удовлетворены результатами тендера на производство ИД-карт, сообщает в четверг Postimees.

Одним из истцов, обратившихся в Таллиннский административный суд, стала преемница TRÜB AG, снабжавшей жителей Эстонии ИД-картами с 2001 года, Gemalto AG, подтвердил Postimees представитель фирмы, присяжный адвокат Прийт Лятт.

“Gemalto AG подала в Таллиннский административный суд иск, чтобы отменить решение департамента полиции и погранохраны относительно тендера на изготовление ИД-карт и признать заключенный договор поставки недействительным», - сообщил Лятт. По его сведениям, суд принял жалобу в производство.

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Мартин Луйге также подтвердил, что Gemalto подала на них в суд. «Сейчас департамент обрабатывает материалы иска, чтобы принять решение относительно дальнейших действий», - сказал он.

Как подтвердил Харьюский уездный суд, в суд обратилась и участвовавшая в тендере французская фирма Safran Identity & Security S.A.S.

Департамент полиции и погранохраны 17 апреля по итогам тендера заключил договор о госпоставке на производство ИД-карт, карт вида на жительство, цифровых ИД и дипломатических удостоверений личности с французской фирмой Oberthur Technologies.

Что касается сертификатов, выдаваемых жителям страны, государство прекратит договор с SK Solutions – новый договор поставки предусматривает целостное решение, т.е. и производство удостоверений личности, и услуга авторизации и сертификации содержится в договоре с Oberthur Technologies.

На основании договора документы станут выпускать с конца 2018 года по истечении договора с Gemalto. Максимальная стоимость пятилетнего договора составляет около 40 млн евро.

Эстонское государство организовывало тендеры на производство ИД-карт четыре раза — в 2001, 2006, 2010 и 2015 году.

Руководитель бюро идентичности и статусов департамента Маргит Ратник заявила Postimees, что для Эстонии важно, чтобы фирма, производящая ИД-карты, гарантировала надежность и безопасность документов и была открыта для инновационных решений.

“Поэтому мы сделали предложение участвовать в тендере фирмам, которые много лет действовали на европейском рынке и доказали свою надежность и высокое качество. Чтобы у государства был надежный партнер, который отвечает за бланк и чип карточки, а также их связь с личными данными документа, мы заказываем всю услугу целиком”, - пояснила Ратник.