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В Гонконге молодой человек погиб в комнате страха

Rus.Postimees.ee
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Череп. | ФОТО: Kristo Kivisoo / Järva Teataja

Парк развлечений Ocean Park в Гонконге закрыл для посещения аттракцион «Погребенные заживо» после того, как на его территории скончался молодой человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

21-летнего посетителя по фамилии Чун обнаружили без признаков жизни в «комнате страха» через пять минут после того, как он вошел в помещение. Врачи больницы Ruttonjee Hospital констатировали смерть, сообщает Lenta.ru.

Установлено, что Чун был другом одного из сотрудников дочерней компании фирмы Swire Group, группа работников которой организовала визит в парк развлечений в субботу.

Отмечается, что труп был найден за кулисами аттракциона, куда, как полагают представители Ocean Park, Чун зашел по ошибке.

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