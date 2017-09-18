Эстония уже четыре года свободна от бешенства

Проведенная ветеринарно-пищевым департаментом программа вакцинации успешно выполнила свою задачу, поэтому Эстония уже как четыре года свободна от бешенства, сообщает портал Rus.err.ee.

Но поскольку в соседней с нами России вирусное заболевание часто встречается среди домашних и диких животных, то опасность распространения инфекции еще сохраняется, отмечают в департаменте.