Эстония уже четыре года свободна от бешенства
18 сентября 2017 г., 07:46
Ветеринарно-пищевой департамент приступает к вакцинации диких животных от бешенства. Вакцинация проводится в радиусе 50 км от наземной границы с Россией и 30 км от реки Нарвы.
Проведенная ветеринарно-пищевым департаментом программа вакцинации успешно выполнила свою задачу, поэтому Эстония уже как четыре года свободна от бешенства, сообщает портал Rus.err.ee.
Но поскольку в соседней с нами России вирусное заболевание часто встречается среди домашних и диких животных, то опасность распространения инфекции еще сохраняется, отмечают в департаменте.