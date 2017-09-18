Как можно обезопасить себя, пробив человека, фирму или автомобиль по имеющимся базам данных?

Проверка человека

Предположим, у вас есть квартира, которую вы хотите сдать. Сами, без маклера. А то и с маклером. Но, учитывая, что они зачастую арендатора особенно не проверяют, все равно неплохо бы подстраховаться. При наличии потенциального квартиросъемщика что вы первым делом будете спрашивать? Правильно, документ.

По имени, фамилии и личному коду о человеке можно узнать многое, просто погуглив его имя. Есть ли долги, не судим ли он, не является ли сутягой и склочником, что о нем думают предыдущие арендодатели (для этого неплохо состоять в тематических группах в социальных сетях типа «Недвижимость в аренду в Таллинне от хозяина»).

Если вас волнует отсутствие уголовного прошлого, тут вам в помощь база данных решений суда и Регистр наказаний. В базе данных решений суда запросы бесплатные, за помощь Регистра наказаний нужно заплатить государству 4 евро.

Или, наоборот, вы хотите не сдать, а снять. И перестраховаться, чтобы не попасть на удочку аферистов, которые сдают якобы от хозяина, а потом выясняется, что хозяин – ни сном, ни духом, а ваши денежки испарились вместе с мошенниками. Тут вам в помощь Крепостная книга. Чтобы узнать, является ли данный человек реальным хозяином недвижимости, нужно заплатить 1 евро.

Или, допустим, вы хотите принять человека на работу. Тут тот же самый Google в помощь плюс можно пробить его по социальным сетям. Однако иногда этого бывает недостаточно.

«Я недавно взял на работу бухгалтера, и лишь через несколько месяцев узнал, что она, оказывается, известная склочница и таскала в Трудовую инспекцию всех без исключения своих предыдущих работодателей, – рассказывает руководитель логистической фирмы Антон. – Потом мне стали звонить ее предыдущие работодатели и жаловаться, что она не отдает им документы».

Многие работодатели, оказавшиеся в подобной ситуации были бы рады, если бы можно было проверить будущего работника в базе данных Трудовой инспекции, направив туда запрос, и узнать, не является ли он там частым гостем с жалобами на своего работодателя.

Однако это, как говорит заместитель Трудовой инспекции по вопросам превенции и права Меэли-Мийдла Ванаталу, невозможно. Закон о защите личных данных не позволяет запрашивать данные о физических лицах.

Не стоит и забывать, что право оспаривания – одно из основных прав человека, и запретить это или ограничить нельзя.

«Но работодатель может выяснить этот аспект у самого кандидата, и если он захочет рассказать о своих предыдущих спорах с работодателем, то это его право. Но никак не обязанность», – подчеркивает специалист.

Еще один вариант: вы как частное лицо ищете человека, которому хотите предложить работу. Тут тот же самый алгоритм действий – поисковые системы, база решений суда, Регистр наказаний. Особенно тщательно следует подходить к вопросу, если будущая работа связана с детьми (проверить наличие судимостей или наказаний за педофилию) или деньгами.