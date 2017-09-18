Как можно обезопасить себя, пробив человека, фирму или автомобиль по имеющимся базам данных?

Заключая с кем-то договор, устраиваясь на работу, покупая что-то в интернете или отправляясь в путешествие, следует быть максимально осторожными и подстраховать себя со всех сторон. Тем более, что при наличии множества баз данных сделать это совершенно не сложно и даже не очень затратно. Где и как можно узнать всю подноготную частного лица, фирмы и автомобиля, разбиралась «МК-Эстония».
Проверка человека
Предположим, у вас есть квартира, которую вы хотите сдать. Сами, без маклера. А то и с маклером. Но, учитывая, что они зачастую арендатора особенно не проверяют, все равно неплохо бы подстраховаться. При наличии потенциального квартиросъемщика что вы первым делом будете спрашивать? Правильно, документ.
По имени, фамилии и личному коду о человеке можно узнать многое, просто погуглив его имя. Есть ли долги, не судим ли он, не является ли сутягой и склочником, что о нем думают предыдущие арендодатели (для этого неплохо состоять в тематических группах в социальных сетях типа «Недвижимость в аренду в Таллинне от хозяина»).
Если вас волнует отсутствие уголовного прошлого, тут вам в помощь база данных решений суда и Регистр наказаний. В базе данных решений суда запросы бесплатные, за помощь Регистра наказаний нужно заплатить государству 4 евро.
Или, наоборот, вы хотите не сдать, а снять. И перестраховаться, чтобы не попасть на удочку аферистов, которые сдают якобы от хозяина, а потом выясняется, что хозяин – ни сном, ни духом, а ваши денежки испарились вместе с мошенниками. Тут вам в помощь Крепостная книга. Чтобы узнать, является ли данный человек реальным хозяином недвижимости, нужно заплатить 1 евро.
Или, допустим, вы хотите принять человека на работу. Тут тот же самый Google в помощь плюс можно пробить его по социальным сетям. Однако иногда этого бывает недостаточно.
«Я недавно взял на работу бухгалтера, и лишь через несколько месяцев узнал, что она, оказывается, известная склочница и таскала в Трудовую инспекцию всех без исключения своих предыдущих работодателей, – рассказывает руководитель логистической фирмы Антон. – Потом мне стали звонить ее предыдущие работодатели и жаловаться, что она не отдает им документы».
Многие работодатели, оказавшиеся в подобной ситуации были бы рады, если бы можно было проверить будущего работника в базе данных Трудовой инспекции, направив туда запрос, и узнать, не является ли он там частым гостем с жалобами на своего работодателя.
Однако это, как говорит заместитель Трудовой инспекции по вопросам превенции и права Меэли-Мийдла Ванаталу, невозможно. Закон о защите личных данных не позволяет запрашивать данные о физических лицах.
Не стоит и забывать, что право оспаривания – одно из основных прав человека, и запретить это или ограничить нельзя.
«Но работодатель может выяснить этот аспект у самого кандидата, и если он захочет рассказать о своих предыдущих спорах с работодателем, то это его право. Но никак не обязанность», – подчеркивает специалист.
Еще один вариант: вы как частное лицо ищете человека, которому хотите предложить работу. Тут тот же самый алгоритм действий – поисковые системы, база решений суда, Регистр наказаний. Особенно тщательно следует подходить к вопросу, если будущая работа связана с детьми (проверить наличие судимостей или наказаний за педофилию) или деньгами.
Ссылки в помощь:
www.rik.ee/karistusregister
www.riigiteataja.ee (дальше выбираете kohtuteave, затем kohtulahendite otsing, и в строку lahendi tekst вводите фамилию искомого лица или его личный код)
www.kinnistusraaamat.rik.ee
Проверка фирмы
Предположим, вы ищете работу. И хотите попасть в добрые руки исключительно к достойному доверия работодателю. И вот вас приглашают на собеседование. Не полагайтесь на авось: подготовьтесь и проверьте фирму при помощи всех открытых источников.
К ним относятся, во-первых, те же поисковые системы. Если у фирмы долги по налогам или плохая репутация, это обязательно всплывет. Если были скандалы или негативные отзывы – тоже.
Также можно пробить будущего работодателя по базам документов Трудовой инспекции – какие у него были споры с работниками и о чем. Но стоит помнить, что в открытом доступе лишь те решения, которые вступили в силу. Если же вас интересуют решения суда, то можно обратиться к уже упомянутой базе данных на www.riigiteataja.ee.
Неплохо и узнать, как у фирмы с налогами: опять же Google, если есть проблемы, выдаст всю подноготную. Да и с апреля этого года Налогово-таможенный департамент публикует всю информацию по кварталам, кто сколько налогов уплатил и сколько в фирме сотрудников. Там же по базе данных можно узнать, есть ли у той или иной фирмы проблемы с уплатой налогов.
Еще существуют платные базы данных, где можно получить много информации о той или иной фирме и ознакомиться чуть ли не со всеми отчетами – но за деньги или зарегистрировавшись.
Специалисты рекомендуют делать это до собеседования, чтобы на нем между прочим поинтересоваться и позицией потенциального работодателя по данному вопросу.
Если же вы интересуетесь фирмой для того, чтобы знать, стоит ли ей доверить ваши денежки – например, хотите там что-то купить через интернет или заказать поездку в теплую страну – тут вам поможет Департамент защиты потребителя. Он регулярно составляет черные списки интернет-продавцов и турфирм, которые не предоставили своевременно отчеты о своей деятельности.
Ссылки в помощь:
www.ti.ee (дальше выбираете Organisatsioon, kontaktid и в левом столбике Dokumendiregister)
www.inforegister.ee, www.e-krediidiinfo.ee (там часть информации платная, но общая картина обычно ясна и без денег)
www.emta.ee (переходите в раздел maksukorraldus и дальше выбираете maksuvõlgadest, по регистрационному коду можно пробить фирму или по личному коду частное лицо)
www.tarbijakaitseamet.ee (далее выбираете Mustad nimekirjad и изучаете их)
Читайте статью целиком на mke.ee.