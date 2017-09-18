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Ryanair отменила на сегодня рейсы Лондон-Таллинн и Таллинн-Лондон

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PHILIPPE HUGUEN/AFP

Ирландский авиаперевозчик Ryanair в понедельник, 18 сентября, отменил перелеты между Лондоном и Таллинном.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что авиакомпания отменила перелет между Лондоном и Таллинном. Не состоится и вылет в обратном направлении, сообщает портал Rus.err.ee.

Подробнее о том, какие еще рейсы отменит авиакомпания Ryanair в ближайшие три дня, можно узнать на сайте предприятия.

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