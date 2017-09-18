Ryanair отменила на сегодня рейсы Лондон-Таллинн и Таллинн-Лондон
18 сентября 2017 г., 09:49
Ирландский авиаперевозчик Ryanair в понедельник, 18 сентября, отменил перелеты между Лондоном и Таллинном.
Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что авиакомпания отменила перелет между Лондоном и Таллинном. Не состоится и вылет в обратном направлении, сообщает портал Rus.err.ee.
Подробнее о том, какие еще рейсы отменит авиакомпания Ryanair в ближайшие три дня, можно узнать на сайте предприятия.