Ryanair отменила на сегодня рейсы Лондон-Таллинн и Таллинн-Лондон

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что авиакомпания отменила перелет между Лондоном и Таллинном. Не состоится и вылет в обратном направлении, сообщает портал Rus.err.ee.

Подробнее о том, какие еще рейсы отменит авиакомпания Ryanair в ближайшие три дня, можно узнать на сайте предприятия.