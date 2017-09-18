Языки пламени в окне многоквартирного дома взбудоражили соседей
18 сентября 2017 г., 10:06
В субботу к спасателям поступило сообщение о том, что в Пярну на улице Суур-Сепа в окне квартиры на третьем этаже видны языки пламени, пишет Pärnu Postimees.
«На месте выяснилось, что пожара нет. Хозяин квартиры установил рядом с окном настольный камин, а его пламя и увидел звонивший», - сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс.
Спасатели посоветовали хозяина квартиры перенести камин в место, где оно не будет привлекать внимание соседей.