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Языки пламени в окне многоквартирного дома взбудоражили соседей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Huik

В субботу к спасателям поступило сообщение о том, что в Пярну на улице Суур-Сепа в окне квартиры на третьем этаже видны языки пламени, пишет Pärnu Postimees.

«На месте выяснилось, что пожара нет. Хозяин квартиры установил рядом с окном настольный камин, а его пламя и увидел звонивший», - сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс.

Спасатели посоветовали хозяина квартиры перенести камин в место, где оно не будет привлекать внимание соседей.

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