Языки пламени в окне многоквартирного дома взбудоражили соседей

«На месте выяснилось, что пожара нет. Хозяин квартиры установил рядом с окном настольный камин, а его пламя и увидел звонивший», - сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс.

Спасатели посоветовали хозяина квартиры перенести камин в место, где оно не будет привлекать внимание соседей.