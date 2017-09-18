Россия и Китай на фоне угроз США начали военные учения у берегов КНДР

Отмечается, что в докладе об учениях не упоминается об их связи с нынешней напряженной ситуацией вокруг КНДР. Однако и Китай, и Россия неоднократно призывали к мирному решению северокорейской проблемы, напоминает агентство, сообщение которого цитирует Newsru.com.

По данным Минобороны, речь идет об учениях "Морское взаимодействие - 2017". Их первый этап проходил в июле текущего года в акватории Балтийского моря, сообщала пресс-служба Восточного военного округа.

Второй этап учений запланирован на 18-26 сентября и будет состоять из двух частей. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября. В ходе нее будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что в маневрах будет задействовано 11 кораблей ВМФ России и ВМС Китая, а также две подводные лодки, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета.

От российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" со спасательным глубоководным аппаратом "АС-40" на борту и ракетный катер "Р-11". От китайской стороны: эсминец "Ши Цзячжуан", сторожевой корабль "Да Цин", корабль комплексного снабжения "Дун Пинху", спасательное судно пр. 926 "Чандао" со спасательным глубоководным аппаратом "Элар-7".

В качестве сил обеспечения к учению привлекаются малый противолодочный корабль "Советская Гавань", две дизель-электрические подводные лодки, гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и морской буксир "МБ-93".