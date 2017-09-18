Возмещение ущерба Кохтла-Ярве: есть опасность, что в лучшем случае город будет получать от Соловьева по сотне в месяц

Горуправа Кохтла-Ярве в лице нынешнего мэра Людмила Янченко ранее, в мае, направила всем троим осужденным лицам - бывшему мэру Евгению Соловьеву, бывшему заместителю мэра Юри Колло и OÜ N&V (как правопреемнику AS N&V) - предложения компенсировать нанесенный городу ущерб, а это суммарно выше миллиона евро. Юридический советник Кохтла-Ярвеской горуправы Вадим Вильде рассказал уездной газете, что ответы от всех трех адресатов поступили в середине сентября, и все они попросили об отсрочке, чтобы позднее дать ответы по существу дела.

Например, член правления OÜ N&V Марика Корстен просит об отсрочке до 29 декабря в связи с тем, что проработка документов по данному требованию объемна и требует больше времени. А бывший мэр Евгений Соловьев, ныне работающий исполнительным директором свалки Uikala, принадлежащей, как и коммунально-строительное предприятие N&V, известному ида-вирускому бизнесмену Николаю Осипенко, несколько недель назад сказал «Северному побережью» так: «Я не собираюсь платить ни цента из той суммы, что они пытаются теперь повесить мне на шею».

Газета напоминает, что 31 августа 2016 года вступил в силу обвинительный приговор в отношении Евгения Соловьева и Юри Колло, окончательно подтвердивший совершенные ими системные коррупционные преступления, расследовавшиеся семь лет. В суде было доказано, что вдвоем они нанесли городу Кохтла-Ярве ущерб в размере более миллиона евро. Эта сумма в качестве преступного дохода поступила на счета AS N&V. Размер нанесенного Колло ущерба суд оценил в 840 069 евро, «вклад» Соловьева оценили в 210 200 евро.

Вступившим в силу решением Тартуского окружного суда размер нанесенного городу Кохтла-Ярве ущерба установили, но не взыскали его с обвиняемых: суд счел, что эту сумму должен взыскать потерпевший. В далее последовавшие месяцы горуправа провела анализ судебных материалов и пришла к выводу, что предъявление требования о возмещении ущерба к OÜ N&V - правопреемнику ликвидированного к тому времени AS N&V - и также к Юри Колло бесперспективно, зато это перспективно в отношении бывшего мэра Евгения Соловьева.

По словам юридического советника Вадима Вильде, горуправа больше не собирается давать отсрочек Соловьеву и приступит к подготовке подачи иска. На это уйдет по меньшей мере пара месяцев, так как необходимо основательно проработать все эпизоды. Велика вероятность, что для этого горуправе придется нанять присяжного адвоката или юридическое бюро. Вильде считает, что нужно рассчитать, насколько большими могут оказаться для города Кохтла-Ярве расходы, связанные с этим судебным процессом, ведь в случае проигрыша все расходы понесут местные налогоплательщики.

Но и в случае выигрыша этого процесса, который затянется, скорее всего, на несколько лет, город, по предположению Вильде, может и не вернуть даже потраченные на суд деньги, не говоря уже о взыскиваемых с Соловьева 210 000 евро. «Мы не знаем, насколько он (Соловьев) в состоянии выплатить такие деньги», - сказал «Северному побережью» юридический советник горуправы, имея в виду, что Соловьев находится уже в пенсионном возрасте, а ко времени вступления в силу решения он может и покинуть свое нынешнее рабочее место на свалке, и таким образом вряд ли будет выплачивать более сотни евро в месяц. А если бывший мэр обратится к урокам по сокрытию доходов, то и этой сотни сможет не платить.

С учетом указанных и прочих обстоятельств, по словам Вадима Вильде, решение о предъявлении иска к Соловьеву должно принимать городское собрание.

Напомним, что согласно судебному приговору, AS N&V, оказывавшее городу Кохтла-Ярве услуги по строительству и ремонту дорог, заработало преступный доход, когда член правления этой фирмы Николай Осипенко с сентября 2006 года по август 2009 года представлял горуправе ложные отчеты относительно работ по ремонту, обслуживанию и благоустройству. Город же акцептировал отчеты без должной проверки. Кроме того, задним числом переоформлялись акты приемки-сдачи работ с целью сокрытия переплат. Сам Николай Осипенко избежал суда благодаря проблемам со здоровьем, а требование к его фирме AS N&V предъявить не смогли, поскольку собственник ее ликвидировал. Осипенко учредил одноименное товарищество с ограниченной ответственностью, которое поныне продолжает оказывать коммунальные услуги как Кохтла-Ярве, так и ряду других самоуправлений Ида-Вирумаа.

Отказываясь выплачивать самоуправлению деньги, экс-мэр Евгений Соловьев ранее отметил, что те документы, на основании которых были произведены выплаты фирме N&V, нынешняя горуправа даже не аннулировала.