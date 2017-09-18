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Пункт обмена шприцев на улице Ситси откроют в среду: недовольные жильцы обратятся в суд

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

В среду, 20 сентября, в жилом доме по адресу Ситси, 28 в Пыхья-Таллинне должен начать свою работу пункт обмена шприцев, сообщил Институт развития здоровья (TAI).

Как сообщила в понедельник, 18 сентября, пресс-служба TAI, первоначально пункт будет работать по понедельника, средам и пятницам с 11 до 13 часов, а с 16 октября обслуживание будет вестись уже всю рабочую неделю, но также по два часа в день.

Председатель КТ Ситси, 28 Дмитрий Гришкун сообщил порталу rus.err.ee, что жильцы дома намерены обратиться в суд. "Государство расценивает обмен шприцев как торговую деятельность. Мы же считаем, что это не так. Пусть теперь это решит суд", - отметил он.

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