Государство не торопится убирать мусор со своей земли в Кохтла-Ярве

Кохтла-Ярвеская горуправа в апреле проинформировала Министерство экономики и коммуникаций о стихийной свалке бытовых отходов в Ахтмеской части города по улице Ритсика, 7. В соответствии с письмом, на недвижимости свалено множество отходов — главным образом строительных. Поскольку данный участок принадлежит государству и управляющим им является Министерство экономики и коммуникаций, то горуправа попросило организовать уборку недвижимости.

В мае министерство ответило, что кроме ознакомления с присланными горуправой фотографиями оно хочет ознакомиться с ситуацией на месте и намерено сделать это в ближайшее время. «Поскольку речь идет о находящейся в резерве земельной единице, то ясно, что вывоз туда мусора организовал не землевладелец, и он производился незаконно», - ссылаются в письме на закон об отходах, по которому расходы на уборку отходов должен компенсировать тот, кто вывез туда эти отходы. Закон говорит также, что загрязнившего участок нужно установить в течение года, и министерство заинтересовано в его выявлении.

Специалист Кохтла-Ярвеской горуправы по окружающей среде Керсти Юузе сказала, что эти отходы вывезены на данный земельный участок в Ахтме, вероятно, уже годы назад. Каких-либо указывающих на виновника загрязнения документов или чего-то подобного там нет, поэтому выяснение его личности - дело безнадежное.

Но чиновники министерства, похоже, настроены более оптимистично — по крайней мере, они намерены подождать в течение этого разрешенного законом года, прежде чем дело дойдет до уборки.

«Министерство ознакомилось с ситуацией на месте 30 мая, - сообщил руководитель министерского отдела по связям с общественностью Расмус Рууда. - Сначала попробуем установить, кто незаконно вывез туда мусор. Если в течение года виновного или виновных не найдут, то мы уберем мусор. Для этого нужно организовать тендер и найти предварительно деньги в бюджете».

Закон об отходах гласит, что разрешенный для выявления загрязнителя годовой срок начинает действовать с момента начала производства о виновном деянии по факту вывоза отходов в окружающую среду. Керсти Юузе подтвердила, что город такого производства не начинал и не собирается это делать, а получить ответ на соответствующий вопрос у министерства не удалось.

В качестве прочих мер пресс-представитель министерства Расмус Рууда предложил физические препятствия - чтобы было не подъехать на машине - или запрещающие вываливание мусора знаки.

«Тогда их должно установить само министерство - город не может вводить такие ограничения на государственной земле», - заметила специалист Кохтла-Ярвеской горуправы по окружающей среде Керсти Юузе.

Как горуправа действовала бы в случае, если бы большая куча отходов располагалась на частной земле?

«Мы вынудили бы владельца убрать ее, - отвечает Юузе. - В случае частной собственности владелец обязан это делать».

Что же иначе в случае государственной земли?

«Сначала дождемся официального ответа министерства», - Юузе имеет в виду новое письмо со стороны горуправы, отправленное 8 сентября. В нем спросили о мерах, которые министерство планирует предпринять для приведения участка в порядок.

Горуправа наверняка не станет убирать эти отходы за своей счет в надежде, что авось государство позднее как-то компенсирует эти расходы.

«Этот вариант нам не подходит: у нас подобный опыт имеется, - сказала Юузе. - Речь не идет об опасном загрязнении, которое угрожало бы, например, грунтовым водам; к тому же это место не очень посещаемое, так что мы согласны подождать».

Расмус Рууда отметил, что ранее самоуправления не обращались с подобной проблемой в Министерство экономики и коммуникаций: «С учетом общей практики в случае госземель, подобные проблемы имеются и у других госучреждений. Например, у лесного департамента Министерства окружающей среды и Центра хозяйствования гослесами, на недвижимости которых тоже вывозят мусор».