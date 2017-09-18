Суд оправдал фигурантов по делу о массовых беспорядках в Одессе

Ильичевский городской суд города Черноморска Одесской области в понедельник, 18 сентября, признал невиновными обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Суд оправдал всех 19 человек, проходивших по этому эпизоду, и постановил немедленно освободить из-под стражи пятерых фигурантов, находившихся под арестом.

Суд признал несостоятельными доказательства того, что обвиняемые были задействованы в организации и участии в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей), пишет интернет-сайт "112.ua".

Следствие по делу о пожаре в Доме профсоюзов не завершено

Кроме того, суд решил, что следствие по делу было проведено некачественно, и указал на ряд недочетов и пробелов в следственных действиях. В частности, как говорится в решении суда, во время расследования был опрошен только один сотрудник полиции из тех, кто присутствовал на Греческой площади. Из списка доказательств по делу был также исключен целый ряд улик, добытых с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса.

2 мая 2014 года в Одессе начались столкновения между активистами Евромайдана и "антимайдана", в ходе которых погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибших стали жертвами пожара в Доме профсоюзов. Следствие по делу о пожаре и гибели людей пока не завершено.