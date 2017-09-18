Галерея: ураган "Мария" набирает силу и движется в сторону Карибских островов

В Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря сформировался тропический шторм «Мария». Об этом сообщает центр предупреждения ураганов США. Шторм продвигается в западном направлении, его изначальная скорость составляла примерно 32 км/ч, пишет gazeta.ru.

Однако метеорологи сразу же сообщали, что шторм в ближайшее время усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. Согласно прогнозам, к середине недели «Мария» может достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.

Прогнозы оправдались достаточно быстро. По данным национального центра США по слежению за ураганами, 18 сентября на 3 часа ночи по Гринвичу (6:00 мск) тропический шторм «Мария» усилился до урагана первой категории мощности. Скорость ветра внутри урагана составляет 140 км/ч. «Мария» движется на северо-запад со скорость 24 км/ч. При этом в течение ближайших 48 часов, «Мария» значительно усилится.

«Мария» угрожает островам Гваделупе и Мартиника, Монтсеррат, Доминика, Сент-Киттс и Невис. В настоящий момент ураган находится в 225 км от Барбадоса и в 445 км от Доминики.

На островах Гваделупе уже действует красный уровень тревоги — деятельность административных учреждений, в том числе школ приостановлена, а жителей низинных районов переселяют на возвышенности.

За последнее время ураганы стали для Карибского бассейна практически обыденностью. До «Марии» Карибским островам угрожал шторм «Хосе», сформировавшийся над Атлантикой в начале второй недели сентября. «Хосе» быстро усилился до четвертой из пяти возможных категорий ураганов и направился к Карибским островам. Скорость ветра урагана превышала 240 км/ч. Ожидалось, что шторм придет на смену урагану «Ирма».

К счастью, разрушительной силы «Ирмы» этот ураган набрать уже не сможет — за неделю «Хосе» ослаб до первой категории. Скорость ветра внутри урагана составляет 120 км/ч. Однако шторм до сих пор не стихает, продолжая двигаться к побережью Северной Каролины.

Самым разрушительным бедствием для США стал ураган «Ирма», обрушившийся на американский штат Флорида.

Ураган «Ирма» сформировался в Атлантическом океане в последних числах августа. Он набирал силу в восточной части океана, а его максимальная скорость ветра тогда достигала 155 км/ч. 11 августа, когда ураган достиг острова Марко, штат Флорида, его скорость уже превышала 200 км/ч.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории Флориды. Он также распорядился об оказании федеральной помощи находящимся в зоне бедствия, которая включает в себя оплату временного жилья, ремонт, а также мелкие выплаты для покрытия потерь незастрахованного имущества. «Плохие новости в том, что это какой-то огромный монстр. Но думаю, что мы успешно координируем наши действия», — пишет в своем твиттере американский лидер. К приходу «Ирмы» готовились основательно, что позволило избежать большого количества жертв.

Однако и «Ирма» не была первым ураганом, обрушившимся на США за последнее время. В конце августа на США обрушился еще один шторм, получивший имя «Харви».

Изначально «Харви» оценивался как самый мощный ураган за последние 12 лет, однако быстро отдал эту позицию «Ирме». Тем не менее, один из рекордов за «Харви» все же сохранился — этот ураган вызвал рекордные наводнения. «Харви» достиг американского штата Техас 25 августа. Как и «Ирме», урагану была присвоена четвертая категория мощности из пяти. Скорость ветра достигла 215 км/ч, без света остались больше 200 тыс. человек. На время урагана авиакомпании отменяли перелеты, школы были закрыты.

Вечером 25 августа президент США Дональд Трамп подписал приказ о провозглашении в Техасе режима стихийного бедствия. По подсчетам синоптиков, за сутки на прибрежные районы Техаса обрушилось около 100 см осадков, что специалисты назвали «катастрофическим наводнением».

В результате последствий урагана «Харви» в Техасе погибли более 80 человек. В общей сложности жертвами урагана стали жители в 11 округах. Наиболее частой причиной гибели становились ДТП и резкий подъем уровня воды на дорогах. Больше всего людей погибло в городе Хьюстон и его пригородах — 30 человек, согласно последним данным.