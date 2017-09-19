График: смотрите, где дешевле всего купить новый iPhone

Apple с помощью iPhone X вывел цены премиум-телефонов на новый уровень. Стоимость лишь небольшого количества телефонов достигает четырехзначного числа, пишет Postimees со ссылкой на Business Insider. Стоит отметить, что на данный момент в США можно купить новые Macbook Air, который обладает гораздо большими функциями, чем смартфон.

Платить тысячу долларов за телефон, которым будешь пользоваться возможно пару лет до того, как купишь новый, слишком много. А за пределами США новый iPhone стоит еще больше, чем рекламируемые 999 долларов.

По нынешним данным, самый дорогой телефон в России, хотя ее может обойти Бразилия. Как писал Business Insider в прошлом году, в Бразилии новый iPhone 6 в среднем стоил на 156 процентов больше, чем в других странах. Если подобное повторится и с новым телефоном, iPhone X в Бразилии будет сттоить 1558 долларов. В Европе стоимость телефона начинается с 1376 евро.