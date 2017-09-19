Мадизе: Минэкономики занимается ненужными вопросами и не решает проблем жителей Кохтла-Ярве

"Мы постоянно слышим от министерства, что необходимо заказывать все новые и новые анализы за счет налогоплательщиков, хотя эти анализы и так уже были заказаны. И в министерстве есть чиновники, которые на основании этих анализов могли бы предложить разумные решения по всей Эстонии, но этого не произошло", - подчеркнула Мадизе.

"Эти чиновники, которые могли бы решать реальные проблемы людей, эти умные люди, зачастую занимаются работой, которая вообще не нужна, или же решают задачи, которые не относятся к числу первоочередных", - добавила Мадизе.

На прошлой неделе портал rus.err.ee написал о том, что в Кохтла-Ярве на настоящий момент опломбированы теплоузлы 25 многоквартирных домов, у которых накопились долги за тепло, а общая сумма задолженности 39 домов в Йыхви и Кохтла-Ярве перед предприятием теплоснабжения VKG Soojus составляет 29 000 евро.