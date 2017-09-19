В Кохтла-Ярве провалился десятимиллионный тендер

В Кохтла-Ярве провалился десятимиллионный тендер1
19 сентября 2017 г., 13:00
Горуправе Кохтла-Ярве не удалось с первой попытки найти фирму, которая следующие пять лет обслуживала бы городские улицы и зоны озеленения, сообщает «Северное побережье».
Это произошло потому, что предложение единственного участника госпоставки - фирмы N&V - превысило предполагаемую стоимость примерно на 1,4 миллиона евро.
Напомним, что фирма N&V принадлежит местному предпринимателю Николаю Осипенко.
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