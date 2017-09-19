Сравнение цен: смотрите, на каком рынке Таллинна выгоднее закупаться

Postimees отправился на три таллиннских рынка, чтобы сравнить цены на местный осенний урожай.
Холодное лето не повлияло хорошо на урожай огурцов, зато дождливое завершение лета заполонило леса грибами. Об этом свидетельствуют и прилавки на рынке, которые изобилуют различными грибами.
Грибы на Ныммеском рынке. / PM Tarbija
Если на Центральном и Ныммеском рынках можно найти только местные грибы, например, млечники, лисички, маслята и желтые грузди, то на рынке Балтийского вокзала есть и заграничные экземпляры грибов.
/ PM Tarbija
Помимо грибов, на всех рынках есть и богатый выбор картофеля. Цена варьируется от несколько десятков центов до двух евро (в основном в зависимости от сорта).
Среди осеннего урожая на рынке представлены: клюква, брусника, яблоки, морковь и капуста.