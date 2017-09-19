Сравнение цен: смотрите, на каком рынке Таллинна выгоднее закупаться

Холодное лето не повлияло хорошо на урожай огурцов, зато дождливое завершение лета заполонило леса грибами. Об этом свидетельствуют и прилавки на рынке, которые изобилуют различными грибами.

Грибы на Ныммеском рынке. / PM Tarbija

Если на Центральном и Ныммеском рынках можно найти только местные грибы, например, млечники, лисички, маслята и желтые грузди, то на рынке Балтийского вокзала есть и заграничные экземпляры грибов.

/ PM Tarbija

Помимо грибов, на всех рынках есть и богатый выбор картофеля. Цена варьируется от несколько десятков центов до двух евро (в основном в зависимости от сорта).

Среди осеннего урожая на рынке представлены: клюква, брусника, яблоки, морковь и капуста.