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Если бы выборы состоялись завтра: Центристская партия победила бы с большим отрывом

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Huik

Если бы завтра прошли местные выборы, в Таллинне на них с большим отрывом победила бы Центристская партия, сообщается в результатах проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees исследования.

В Таллинне Центристская партия набрала бы 41,1 процента голосов, Партия реформ 20,3, Социал-демократическая партия 13,6, Консервативная народная партия 8,5, а избирательные союзы и независимые кандидаты в общей сложности 8 процентов. Электоральный барьер не прошли бы Союз Отечества и Res Publica (4,3 процента) и другие партии (всего 4,2 процента).

Всего Kantar Emor опросила с 8 по 14 сентября в интернете 1449 постоянных жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет.

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