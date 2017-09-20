Если бы выборы состоялись завтра: Центристская партия победила бы с большим отрывом
20 сентября 2017 г., 13:17
Если бы завтра прошли местные выборы, в Таллинне на них с большим отрывом победила бы Центристская партия, сообщается в результатах проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees исследования.
В Таллинне Центристская партия набрала бы 41,1 процента голосов, Партия реформ 20,3, Социал-демократическая партия 13,6, Консервативная народная партия 8,5, а избирательные союзы и независимые кандидаты в общей сложности 8 процентов. Электоральный барьер не прошли бы Союз Отечества и Res Publica (4,3 процента) и другие партии (всего 4,2 процента).
Всего Kantar Emor опросила с 8 по 14 сентября в интернете 1449 постоянных жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет.