Защитите себя: как обезопасить свой смартфон и планшет от шпионажа и взлома

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, полностью защитить свое устройство от злоумышленников довольно сложно. «И если даже вы физически удалите из телефона камеру и микрофон, как это советует легендарный сливщик информации Эдвард Сноуден, опытные хакеры все равно найдут лазейку, чтобы добраться до ваших тайн. Хотя обычным, добропорядочным людям вряд ли стоит опасаться таких изощренных атак: с куда большей вероятностью нашу приватность могут нарушить любопытствующие из ближайшего окружения. И здесь самая элементарная мера предосторожности - обязательное использование и регулярная смена паролей», - считает Катрин Арон и советует комбинировать различные методы.

Что касается систем мгновенного обмена сообщениями, то они тоже небезопасны. Самое серьезное шифрование у приложений Signal и WhatsApp, впрочем, аналогичное приложение Apple тоже считается достаточно защищенным. А вот пользоваться приложением Telegram, хотя оно и весьма популярно, специалисты не рекомендуют.

Один из наилучших способов снижения подобного риска – хранить в телефоне меньше информации. Например, вы можете воспользоваться приложением iMessage, разработанным Apple, которое будет автоматически удалять предыдущие беседы. Для этого надо выбрать в настройках: Messages (Сообщения) -> Keep Messages (Хранить сообщения) и установить срок, по истечении которого сообщения будут удаляться. В других подобных приложениях, как правило, тоже предусмотрена такая возможность.

Другой вариант – скачать в телефон или в планшет специальную утилиту, которая действует как блокиратор приложений. В этом случае в приложение можно попасть только после ввода PIN-кода или сканирования отпечатка пальца. Здесь можно порекомендовать такие решения, как AppLock, Privacy Knight и Norton App Lock.

Историю посещений интернет-страниц, конечно, можно удалить из телефона, но ведь всегда есть вероятность того, что эти сведения остались где-то в памяти устройства или на сервере. Сделать такие посещения анонимными и в значительной мере усложнить стороннее вмешательство вам помогут приложения Orbot (Android) и Onion Browser (iOS). Кстати, кафе и гостиницы для шифрования информации, поступающей в устройство и исходящей из него, используют Opera VPN (Android, iOS). Это приложение могут скачать и обычные пользователи.

Важно также не забывать о том, что скачанные приложения тоже могут проявлять излишнее любопытство. Ознакомьтесь внимательно с их правами - так, на всякий случай. В случае устройства на базе Android пройдите по цепочке Apps (Приложения) -> Permissions (Права), в устройстве Apple – откройте Privacy (Приватность). И если у вас возникнут сомнения, то лучше не рисковать и сразу удалить подозрительное приложение.