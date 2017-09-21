Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Полиция оштрафовала незаконно работавших на стройке иностранцев

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Работа на стройке. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В среду, 20 сентября, представители службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры в сотрудничестве с чиновниками Налогово-таможенного департамента провели различные строительные объекты в городе Тарту его окрестностях с целью выяснить, есть ли у работающих там иностранцев законное основание на пребывание и работу в стране.

В общей сложности в ходе рейда было проверено семь строительных объектов, 55 юридических и 169 физических лиц. На одном строительном объекте обнаружили двух иностранцев, краткосрочная работа которых не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. Они получили штраф за нарушение условий работы иностранцев в Эстонии, пишет Tartu Postimees.

Помимо них, в ходе проверки были выявлены и другие лица, не внесенные с реестр работников, судьбой которых в дальнейшем будет заниматься Налогово-таможенный департамент.

Наверх