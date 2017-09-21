Полиция оштрафовала незаконно работавших на стройке иностранцев

В общей сложности в ходе рейда было проверено семь строительных объектов, 55 юридических и 169 физических лиц. На одном строительном объекте обнаружили двух иностранцев, краткосрочная работа которых не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. Они получили штраф за нарушение условий работы иностранцев в Эстонии, пишет Tartu Postimees.

Помимо них, в ходе проверки были выявлены и другие лица, не внесенные с реестр работников, судьбой которых в дальнейшем будет заниматься Налогово-таможенный департамент.