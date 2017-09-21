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Типичная финская зарплата за 2016 год составила 2,5 тысячи евро

Rus.Postimees.ee
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Деньги. | ФОТО: Scanpix

Хотя средняя заработная плата в прошлом году составила 3 368 евро в месяц, 63% финнов, работающих на полную ставку, получали меньше.

Как сообщает Статистический центр Республики, типичная финская зарплата в 2016 году составляла 2500 евро. Она учитывает надбавки и оплату переработок, но не включает отпускные и премиальные выплаты. Столько получают примерно 69 тысяч трудящихся в Финляндии, пишет fontanka.fi.

При этом средняя зарплата в стране  - 3 368 евро, однако столько или больше получают только 37% финнов. Медианная зарплата у северных соседей в прошлом году находилась на уровне 3 001 евро: то есть ровно половина финнов получают больше и ровно половина - меньше.

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